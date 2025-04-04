Маша Єфросиніна розкрила правду про 22-річний шлюб з чоловіком і зізналася, чи були зради

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала чергові плітки про зради у стосунках.

Ведуча у шлюбі з бізнесменом, а нині військовим, Тимуром Хромаєвим вже понад 20 років. Маша стверджує, що насправді за увесь цей час коханий жодного разу не дав приводу для сумнівів. Тож приписування йому таємних романів на стороні — повна нісенітниця.

Зірка також пригадала період, коли Тимур тільки закохувався у неї. Маша зазначає, що тоді мала зовсім інакший вигляд, зокрема й вагу. Тож за цей тривалий шлях поруч з бізнесменом вона зазнала стільки змін, що він жартома зізнається, що кожного разу кохає її різну й завжди підтримує.

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Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

"Зараз ми чуємо чергові плітки про наше розлучення й те, що я заскочила його з коханкою. А він мені каже: "Вона ж мені не потрібна, у мене постійно різні жінки". І це наш жарт. Я настільки за ці 22 роки купу разів змінилася й зовнішньо, внутрішньо — вибудовувала своє тіло, займалася здоров'ям... І він не встигає звикати до мене нової. Але чоловік не має бути точкою опори, якою жінка формулює для себе цінність догляду за собою", — наголосила Єфросиніна в програмі "Терапія Красою".

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов розсекретив свої стосунки й прокоментував, чи крутив колись роман з Андрієм Данилком.