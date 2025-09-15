Маша Єфросиніна розкрила справжню причину закриття свого бізнесу після п'яти років існування

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна розкрила справжню причину закриття свого бізнесу, який існував протягом п'яти років.

Знаменитість була власницею бренду, що спеціалізувався на виробництві домашнього одягу. Бізнес Маші Єфросиніної пережив випробування коронавірусом, коли в умовах карантину було тяжко працювати. Проте торік ведуча ухвалила складне рішення про закриття.

Маша Єфросиніна пояснювала це тим, що вона вирішила сконцентруватися на інших сферах діяльності. Та, виявляється, це не одна причина. На проєкті "Ранок у великому місті" ведуча говорить, що виробничі потужності були розташовані не в Києві. Під час повномасштабної війни те місто сильно обстрілювали. Тож, врешті, бізнес довелося закрити. За словами Маші, не вдалося врятувати взагалі нічого.

"Бренд домашнього одягу ми закрили торік. Він не витримав подій. Так сталося, що всі наші склади були не в Києві, а в іншому місті, яке дуже сильно обстрілювали. Нам не вдалося повернути жодного ґудзика, жодної тасьми", - говорить ведуча.

