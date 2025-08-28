- Дата публікації
Маша Єфросиніна розповіла, як її 11-річний син переживає обстріли: "За руку веде мене на вихід"
Зірка зізналася, як син заспокоює себе та її під час ворожих обстрілів.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася емоційною історією про те, як її син Сашко реагує на повітряні тривоги.
У своєму дописі в Instagram зірка розповіла, що після повернення зі святкової поїздки до Норвегії їхня сім’я одразу опинилася в укритті через ракетну атаку.
Хлопчик, якому нещодавно виповнилося 11 років, діє максимально зібрано та спокійно: робить дихальні вправи, повторює слова мами "Все буде добре", бере стільці та буквально веде її за руку до укриття.
"Рухається швидко та зібрано, хапає стільці для укриття і буквально за руку мене веде швидше-швидше на вихід, щоб не гаяти час і не наражати себе на небезпеку. Для нього це вже закон: тривога — означає укриття", — написала Єфросиніна.
Телеведуча зізналася, що у свої 11 років думала лише про уроки та ігри з друзями, а сучасні українські діти змушені жити в іншій реальності, де дитячого залишається зовсім мало.
Згадавши останню атаку, знаменитість висловила співчуття сім’ям загиблих та постраждалих:
"В мене в голові безперервно пульсує питання: "За що?" Мої щирі співчуття матерям і батькам загиблих дітей. Співчуття усім постраждалим", — написала вона.
