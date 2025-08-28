Маша Єфросиніна розповіла, як її 11-річний син переживає обстріли: "За руку веде мене на вихід"

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася емоційною історією про те, як її син Сашко реагує на повітряні тривоги.

У своєму дописі в Instagram зірка розповіла, що після повернення зі святкової поїздки до Норвегії їхня сім’я одразу опинилася в укритті через ракетну атаку.

Хлопчик, якому нещодавно виповнилося 11 років, діє максимально зібрано та спокійно: робить дихальні вправи, повторює слова мами "Все буде добре", бере стільці та буквально веде її за руку до укриття.

"Рухається швидко та зібрано, хапає стільці для укриття і буквально за руку мене веде швидше-швидше на вихід, щоб не гаяти час і не наражати себе на небезпеку. Для нього це вже закон: тривога — означає укриття", — написала Єфросиніна.

Телеведуча зізналася, що у свої 11 років думала лише про уроки та ігри з друзями, а сучасні українські діти змушені жити в іншій реальності, де дитячого залишається зовсім мало.

Згадавши останню атаку, знаменитість висловила співчуття сім’ям загиблих та постраждалих:

"В мене в голові безперервно пульсує питання: "За що?" Мої щирі співчуття матерям і батькам загиблих дітей. Співчуття усім постраждалим", — написала вона.

