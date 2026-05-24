Маша Єфросиніна шокувала, як під час обстрілу Києва в метро був землетрус та сипалась стеля

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна шокувала, як під час обстрілу Києва в метро сипалась стеля та відчувався землетрус.

Знаменитість говорить, що звечора читала попереджувальні повідомлення про можливу атаку на столицю. Тож, ведуча вирішила не ризикувати та разом із сином Сашком одразу пішла ночувати до метро. Маша Єфросиніна пригадує, що спочатку людей не було багато, але з початком обстрілу станція почала заповнюватися.

«Спершу в метро майже нікого. За годину люди збираються. З першою балістикою вже вбігають, але ще з каріматами та стільчиками», — пригадує ведуча.

Врешті, знаменитості разом із сином навіть вдалося заснути. Проте сон тривав недовго. Вони прокинулись від того, що відчули землетрус, а зі стелі почало щось сипатися. Вочевидь, вибухи були настільки потужними, що відчувалося це навіть під землею у метро. Маша Єфросиніна зізнається, що відчувала справжній шок, зокрема, через нерозуміння того, що коїться в місті. До слова, на пів години в метро також зникав зв’язок.

Маша Єфросиніна з сином у метро / © instagram.com/mashaefrosinina

«Провалюємося в сон… Прокидаємося від землетрусу в метро. Дехто падає з ліжок. Зверху сиплеться щось! Як в метро може взагалі щось сипатися? Крик та паніка, плач дітей… У нас? Новий орєшнік? Це кінець? Люди біжать до ескалаторів, щоб спускатися в метро ще глибше… На пів години зникає зв’язок. На обличчях — емоційна анемія: що ж там сталося зовні, чи існує ще Київ, чи вцілілий мій дім?» — поділилась знаменитість.

