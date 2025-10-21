ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
2 хв

Маша Єфросиніна шокувала, як їй довелося тікати з Грузії через її розшук Росією: "Була в небезпеці"

2023 року МВС Росії оголосило Машу Єфросиніну в розшук. Знаменитість зізналась, з якими проблемами через це стикається.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше розповіла про стосунки з чоловіком-військовим, шокувала, як їй довелося тікати з Грузії.

Сталося це 2023 року. Саме тоді МВС Росії оголосило ведучу в розшук. Ця новина застала знаменитість у Грузії. Маша Єфросиніна на проєкті "Наодиці з Гламуром" говорить, що з нею тоді одразу зв'язалось МЗС України та порадило негайно покидати країну. Річ у тім, що в Грузії доволі проросійський уряд. Так от, ведучу з готелю забрав український консул та відвіз до посольства. Через декілька годин знаменитість евакуювалась з Грузії до України.

"У мене була одна ситуація. Я була в Тбілісі в друзів. 2023 року я була там зі своєю поїздкою. У готельному номері мене застав дзвінок з Міністерства закордонних справ, де мені сказали: "Маріє, ви читали новини? Вас оголошено в розшук, засуджено до семи років колонії. Ми знаємо, що ви зараз не в країні, ми радимо вам терміново евакуюватися". За мною протягом 10 хвилин приїхав консул України, мене вивезли до посольства. Вже через декілька годин мене евакуювали назад до України. Я була зі своїм Сашком в небезпеці", - зізналась ведуча у розмові з Анною Севастьяновою.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна також поділилась, що через розшук РФ для неї закритий в'їзд до багатьох країн. Окрім того, знаменитість ретельно планує поїздки, особливо якщо є пересадки.

"До речі, мені в дуже багато країн світу неможна їхати через те, що я в розшуку РФ. Навіть певні пересадки я маю узгоджувати", - поділилась ведуча.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА йде до суду і куди зник її чоловік? ЄФРОСИНІНУ евакуювали, де зараз її діти

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна в коментарі ТСН.ua зізнавалась, як її син реагує на інтерв'ю мами. Проєкт ведучої розрахований на дорослу аудиторію.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie