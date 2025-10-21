Маша Єфросиніна шокувала, як їй довелося тікати з Грузії через її розшук Росією: "Була в небезпеці"

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше розповіла про стосунки з чоловіком-військовим, шокувала, як їй довелося тікати з Грузії.

Сталося це 2023 року. Саме тоді МВС Росії оголосило ведучу в розшук. Ця новина застала знаменитість у Грузії. Маша Єфросиніна на проєкті "Наодиці з Гламуром" говорить, що з нею тоді одразу зв'язалось МЗС України та порадило негайно покидати країну. Річ у тім, що в Грузії доволі проросійський уряд. Так от, ведучу з готелю забрав український консул та відвіз до посольства. Через декілька годин знаменитість евакуювалась з Грузії до України.

"У мене була одна ситуація. Я була в Тбілісі в друзів. 2023 року я була там зі своєю поїздкою. У готельному номері мене застав дзвінок з Міністерства закордонних справ, де мені сказали: "Маріє, ви читали новини? Вас оголошено в розшук, засуджено до семи років колонії. Ми знаємо, що ви зараз не в країні, ми радимо вам терміново евакуюватися". За мною протягом 10 хвилин приїхав консул України, мене вивезли до посольства. Вже через декілька годин мене евакуювали назад до України. Я була зі своїм Сашком в небезпеці", - зізналась ведуча у розмові з Анною Севастьяновою.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна також поділилась, що через розшук РФ для неї закритий в'їзд до багатьох країн. Окрім того, знаменитість ретельно планує поїздки, особливо якщо є пересадки.

"До речі, мені в дуже багато країн світу неможна їхати через те, що я в розшуку РФ. Навіть певні пересадки я маю узгоджувати", - поділилась ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна в коментарі ТСН.ua зізнавалась, як її син реагує на інтерв'ю мами. Проєкт ведучої розрахований на дорослу аудиторію.