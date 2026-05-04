Маша Єфросиніна шокувала випробуваннями у Києві на початку кар'єри та як одне рішення все змінило

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна шокувала, які випробування їй довелося пережити на початку кар'єри в Києві.

В середині 90-х знаменитість переїхала з Криму до Києва, де вступила до університету. Проте життя в столиці давалось Маші нелегко. Зокрема, в неї не було друзів, їй двічі розбивали серце кохані, а останньою краплею стала хвороба. Тоді Єфросиніна занедужала, і її забрали до лікарні швидкою. Приїхала мама Маші і змусила серйозно замислитись про повернення додому. Ведуча говорить, що для неї це було ударом, адже таким чином вона визнала б, що не впоралась.

"1998 року я перебувала в Києві вже два роки як студентка. У мене не було друзів. Мені два рази розбили серце, з мене поглумились чоловіки. Я прийшла до думки, що я не потягнула цю столицю. Я ще дуже захворіла, мене швидкою забрали до лікарні. Ніхто навіть не прийшов мене провідати, тільки мама приїхала і сказала: "Може, ти все ж таки подумаєш про те, щоб повернутися додому? Іноді треба визнавати, що ми переоцінюємо себе". Я плакала. Визнати те, що я програла, було важко", - пригадує ведуча.

Проте одне рішення кардинально змінило життя Маші Єфросиніної. Знамениитість вирішила піти на конкурс краси. Спочатку її не хотіли брати до конкурсанток, мовляв, зовнішність не така, але врешті погодились. І сталося так, що Маша здобула перемогу.

"Якось ввечері я йду з університету, і в холі у нас висить дошка оголошень. Закінчується набір конкурсанток на конкурс "Міс університет". Я йду на цей конкурс. Вислуховую від режисера-постановника, що чи ти себе бачила в дзеркалі, тобі треба схуднути… У нього була помічниця, вона сказала, що не всі мають бути стандартні, буде у нас звичайна дівчинка. Я виграла цей конкурс", - говорить ведуча.

Маша Єфросиніна зізнається, що перемога подарувала їй натхнення працювати далі, віру в себе та подругу, яка й привела її на телебачення. Того ж таки 1998 року знаменитість стала ведучою та працювала в прямому ефірі.

"Це дало мені неймовірне натхнення, віру в себе і відчуття, що я можу. Дружба з цією асистенткою привела мене на телебачення. Вона пішла пробуватися на редакторку шоу і потягнула мене за собою. Перепало мені не багато не мало, а місце ведучої. Я вже від 1998 року виходила в прямий ефір", - говорить знаменитість.

