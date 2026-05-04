Маша Єфросиніна шокувала випробуваннями у Києві на початку кар'єри та як одне рішення все змінило
Переїзд до Києва з Криму дався знаменитості нелегко. Вона була переконана, що не впоралась. Але одне рішення кардинально змінило її життя.
Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна шокувала, які випробування їй довелося пережити на початку кар'єри в Києві.
В середині 90-х знаменитість переїхала з Криму до Києва, де вступила до університету. Проте життя в столиці давалось Маші нелегко. Зокрема, в неї не було друзів, їй двічі розбивали серце кохані, а останньою краплею стала хвороба. Тоді Єфросиніна занедужала, і її забрали до лікарні швидкою. Приїхала мама Маші і змусила серйозно замислитись про повернення додому. Ведуча говорить, що для неї це було ударом, адже таким чином вона визнала б, що не впоралась.
"1998 року я перебувала в Києві вже два роки як студентка. У мене не було друзів. Мені два рази розбили серце, з мене поглумились чоловіки. Я прийшла до думки, що я не потягнула цю столицю. Я ще дуже захворіла, мене швидкою забрали до лікарні. Ніхто навіть не прийшов мене провідати, тільки мама приїхала і сказала: "Може, ти все ж таки подумаєш про те, щоб повернутися додому? Іноді треба визнавати, що ми переоцінюємо себе". Я плакала. Визнати те, що я програла, було важко", - пригадує ведуча.
Проте одне рішення кардинально змінило життя Маші Єфросиніної. Знамениитість вирішила піти на конкурс краси. Спочатку її не хотіли брати до конкурсанток, мовляв, зовнішність не така, але врешті погодились. І сталося так, що Маша здобула перемогу.
"Якось ввечері я йду з університету, і в холі у нас висить дошка оголошень. Закінчується набір конкурсанток на конкурс "Міс університет". Я йду на цей конкурс. Вислуховую від режисера-постановника, що чи ти себе бачила в дзеркалі, тобі треба схуднути… У нього була помічниця, вона сказала, що не всі мають бути стандартні, буде у нас звичайна дівчинка. Я виграла цей конкурс", - говорить ведуча.
Маша Єфросиніна зізнається, що перемога подарувала їй натхнення працювати далі, віру в себе та подругу, яка й привела її на телебачення. Того ж таки 1998 року знаменитість стала ведучою та працювала в прямому ефірі.
"Це дало мені неймовірне натхнення, віру в себе і відчуття, що я можу. Дружба з цією асистенткою привела мене на телебачення. Вона пішла пробуватися на редакторку шоу і потягнула мене за собою. Перепало мені не багато не мало, а місце ведучої. Я вже від 1998 року виходила в прямий ефір", - говорить знаменитість.
