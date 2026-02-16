Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала 22-річну доньку-красуню і звернулась до неї

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала свою 22-річну доньку від чоловіка Тимура Хромаєва.

Нана доволі рідкісна гостя в мамину Instagram. Річ у тім, що дівчина уникає публічності та просить Машу Єфросиніну зайвий раз її не показувати. Та час від часу ведуча робить винятки, як і цього разу.

До слова, 16 лютого Нана святкує день народження. Доньці Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва виповнюється 22 роки. Тож, з нагоди свята ведуча опублікувала допис, присвячений Нані. Знаменитість показала їхні рідкісні фото. На кадрах можна розгледіти, який зараз вигляд має Нана.

Донька Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша Єфросиніна публічно звернулась до доньки. Ведуча ніжно привітала Нану з днем народження та адресувала їй теплі слова з побажаннями.

"З днем народження, мій ангел. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга в світі. Люблю тебе", - звернулась до доньки ведуча.

Маша Єфросиніна з донькою та чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показувала свою маму. Знаменитість пригадувала їхнє життя разом у Мадриді.