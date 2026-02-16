- Дата публікації
Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала 22-річну доньку-красуню і звернулась до неї
Знаменитість привітала Нану з важливим святом.
Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала свою 22-річну доньку від чоловіка Тимура Хромаєва.
Нана доволі рідкісна гостя в мамину Instagram. Річ у тім, що дівчина уникає публічності та просить Машу Єфросиніну зайвий раз її не показувати. Та час від часу ведуча робить винятки, як і цього разу.
До слова, 16 лютого Нана святкує день народження. Доньці Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва виповнюється 22 роки. Тож, з нагоди свята ведуча опублікувала допис, присвячений Нані. Знаменитість показала їхні рідкісні фото. На кадрах можна розгледіти, який зараз вигляд має Нана.
Також Маша Єфросиніна публічно звернулась до доньки. Ведуча ніжно привітала Нану з днем народження та адресувала їй теплі слова з побажаннями.
"З днем народження, мій ангел. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга в світі. Люблю тебе", - звернулась до доньки ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показувала свою маму. Знаменитість пригадувала їхнє життя разом у Мадриді.