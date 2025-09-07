Маша Єфросиніна висловилася про шлюб з військовим і поїздки до нього: "Тимура не вистачає"

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий час розповіла подробиці про службу свого чоловіка Тимура Хромаєва.

Востаннє зірка розповідала, що її коханий спочатку очолював роту в 112-й окремій бригаді ТрО Києва та відповідав за напрям радіоелектронної боротьби. А потім Тимур став служити заступником командира роти. Єфросиніна в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" зізналася, що бачить коханого нечасто, проте ці зустрічі особливі. Водночас ведуча додала, що зустрічається з ним не лише вдома, а й інколи їздить до нього.

"За останні пів року, коли приїздить на два-три дні, то став готувати мені сніданки. Такого не було. А зараз я встаю й у мене дуже красивий сніданок: він все викладає. Я їжджу до нього, але в цілях безпеки не можу записувати жодних відео. До того ж треба багато дозволів", — зазначила Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком

Проте є все ж один нюанс, який серйозно непокоїть ведучу. За її словами, за рахунок тривалої розлуки з батьком їхньому сину Сашкові бракує самостійності. Маша зізнається, що як мама постійно надмірно опікує 11-річного хлопчика й таким чином, на її думку, робить його вразливим до випробувань дорослого життя. Зокрема, це хвилювання посилилося на тлі переходу юнака до п'ятого класу.

"Чоловік служить і він не так бере участь (у вихованні сина — прим. ред.), як би мені того хотілося. Ми переважно із Сашком проводимо час удвох. Ми команда, де ми самі домовляємося, самі приймаємо рішення, ховаємося в укритті та проходимо багато психологічних випробувань. Звісно, Тимура не вистачає. Він постійно на зв'язку, намагається його дисциплінувати, але це дуже важко. Тому є певний момент у наших взаєминах із Сашком, що п'ятий клас даватиметься йому непросто через брак самостійності, який, можливо, я не виховала через постійне піклування. Але я постійно боюсь за свою дитину і я відчуваю його брак самостійності. Гадаю, школа це виправить", — відверто розповіла зірка.

