- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 732
- Час на прочитання
- 2 хв
Маша Єфросиніна висловилася про шлюб з військовим і поїздки до нього: "Тимура не вистачає"
Зірка також чесно зізналася, як тривала розлука батька та сина впливає на виховання нащадка.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий час розповіла подробиці про службу свого чоловіка Тимура Хромаєва.
Востаннє зірка розповідала, що її коханий спочатку очолював роту в 112-й окремій бригаді ТрО Києва та відповідав за напрям радіоелектронної боротьби. А потім Тимур став служити заступником командира роти. Єфросиніна в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" зізналася, що бачить коханого нечасто, проте ці зустрічі особливі. Водночас ведуча додала, що зустрічається з ним не лише вдома, а й інколи їздить до нього.
"За останні пів року, коли приїздить на два-три дні, то став готувати мені сніданки. Такого не було. А зараз я встаю й у мене дуже красивий сніданок: він все викладає. Я їжджу до нього, але в цілях безпеки не можу записувати жодних відео. До того ж треба багато дозволів", — зазначила Маша.
Проте є все ж один нюанс, який серйозно непокоїть ведучу. За її словами, за рахунок тривалої розлуки з батьком їхньому сину Сашкові бракує самостійності. Маша зізнається, що як мама постійно надмірно опікує 11-річного хлопчика й таким чином, на її думку, робить його вразливим до випробувань дорослого життя. Зокрема, це хвилювання посилилося на тлі переходу юнака до п'ятого класу.
"Чоловік служить і він не так бере участь (у вихованні сина — прим. ред.), як би мені того хотілося. Ми переважно із Сашком проводимо час удвох. Ми команда, де ми самі домовляємося, самі приймаємо рішення, ховаємося в укритті та проходимо багато психологічних випробувань. Звісно, Тимура не вистачає. Він постійно на зв'язку, намагається його дисциплінувати, але це дуже важко. Тому є певний момент у наших взаєминах із Сашком, що п'ятий клас даватиметься йому непросто через брак самостійності, який, можливо, я не виховала через постійне піклування. Але я постійно боюсь за свою дитину і я відчуваю його брак самостійності. Гадаю, школа це виправить", — відверто розповіла зірка.
Нагадаємо, нещодавно син ведучого Костянтина Грубича після серйозного поранення на фронті й ампутації руки показався з родиною на прогулянці у Києві.