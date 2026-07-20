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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1595
Час на прочитання
1 хв

Маша Єфросиніна з чоловіком і одразу двома дітьми показалася на відпочинку за кордоном

Зіркова родина разом вирушила до Іспанії на важливу сімейну подію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і двома дітьми, з якими вперше за тривалий час змогла провести спільну відпустку.

Родина зустрілася в Іспанії, куди Єфросиніна прилетіла привітати 22-річну доньку Нану із завершенням навчання в університеті. До неї приєдналися чоловік, військовий Тимур Хромаєв, та молодший син Сашко.

За словами ведучої, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли всім членам родини вдалося зібратися разом і провести час у повному складі.

«П’яте літо великої війни. І перше літо, коли ми у повному складі сім’єю поїхали у відпустку на тиждень», - написала зірка.

Маша Єфросиніна з родиною / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з родиною / © instagram.com/mashaefrosinina

У фотоблогу Маша опублікувала рідкісне сімейне фото, зроблене в ліфті. На знімку вона позує разом із чоловіком, сином і донькою, яка традиційно не прагне публічності, тому повернулася до камери спиною.

Також Єфросиніна показала атмосферу відпочинку в іспанському Більбао. Ведуча прогулялася вечірніми вулицями міста в елегантній атласній сукні, а ще поділилася кадром, де разом із сином дивиться футбольний матч на телефоні у день Чемпіонату світу з футболу.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Позитива показала їхню підрослу доньку. Однорічна Марійка взялася допомагати татові на роботі у студії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1595
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