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Маша Єфросиніна з чоловіком і одразу двома дітьми показалася на відпочинку за кордоном
Зіркова родина разом вирушила до Іспанії на важливу сімейну подію.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і двома дітьми, з якими вперше за тривалий час змогла провести спільну відпустку.
Родина зустрілася в Іспанії, куди Єфросиніна прилетіла привітати 22-річну доньку Нану із завершенням навчання в університеті. До неї приєдналися чоловік, військовий Тимур Хромаєв, та молодший син Сашко.
За словами ведучої, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли всім членам родини вдалося зібратися разом і провести час у повному складі.
«П’яте літо великої війни. І перше літо, коли ми у повному складі сім’єю поїхали у відпустку на тиждень», - написала зірка.
У фотоблогу Маша опублікувала рідкісне сімейне фото, зроблене в ліфті. На знімку вона позує разом із чоловіком, сином і донькою, яка традиційно не прагне публічності, тому повернулася до камери спиною.
Також Єфросиніна показала атмосферу відпочинку в іспанському Більбао. Ведуча прогулялася вечірніми вулицями міста в елегантній атласній сукні, а ще поділилася кадром, де разом із сином дивиться футбольний матч на телефоні у день Чемпіонату світу з футболу.
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Позитива показала їхню підрослу доньку. Однорічна Марійка взялася допомагати татові на роботі у студії.