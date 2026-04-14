Маша Єфросиніна з іронією відреагувала на чутки про її третю вагітність: "У мені двійня"

Маші Єфросиніній приписали вагітність. Знаменитість прокоментувала чутки про поповнення в її родині.

Валерія Сулима
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна з іронією відреагувала на чутки про її вагітність.

Так, знаменитості приписали поповнення в родині. До слова, днями Маша Єфросиніна ділилась світлиною в Instagram-stories, і деяким користувачам здалося, що ведуча при надії. Тож, інтерв'юерка розставила всі крапки над "і".

Маша Єфросиніна зазначила, що "в ній двійня". Проте йдеться тут зовсім не про дітлахів та вагітність. Таким чином ведуча зазначила, що на Великдень не відмовляла собі в смаколиках. Тож, під словом "двійня", знаменитість мала на увазі "сирна та кремова з посипкою" паски.

"Так, в мені двійня – сирна та кремова з посипкою", - пожартувала ведуча.

Маша Єфросиніна не втрималась, аби не пожартувати / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна не втрималась, аби не пожартувати / © instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, Маша Єфросиніна виховує доньку Нану та сина Сашка. Батько дітей ведучої - бізнесмен Тимур Хромаєв, з яким вона перебуває в шлюбі від 2003 року.

