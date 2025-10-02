Маша Єфросиніна здивувала реакцією 11-річного сина на її інтерв’ю: "Він не дивиться"

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла, чи дивиться її 11-річний син Сашко відомий YouTube-проєкт, де вона бере інтерв’ю.

За словами знаменитості, вона не впевнена, що син слідкує за її проєктом. Ба більше, навіть рада тому факту, що Олександр поки не дивиться інтерв’ю, які розраховані на більш дорослу аудиторію.

"Він не дивиться. І я впевнена, що це і добре. Всьому свій час. Я точно знаю, що все, що залишається в інтернеті, залишається в інтернеті. Я завжди про це пам’ятаю, в будь-якому своєму інтернет-прояві. Звісно, якщо я несу відповідальність за матеріал. Тобто я опускаю ті матеріали, які робляться без мене про мене. Виключно за це я і переживаю. Що це трапиться (на очі – прим. ред.) моїм дітям — наклепи, плітки. За те, що роблю я, мені ніколи не буде соромно перед своїми дітьми і мені ніколи не доведеться виправдовуватися", — зізналася телеведуча в коментарі ТСН.ua.

Маша Єфросиніна з сином Сашком

До слова, нещодавно телеведуча відвідала разом з сином концерт Дмитра Монатіка. На виступ Єфросиніна приїхала одразу після того, як виклала в Мережі свої фото і відео, де лежить під крапельницею. Ще більш неочікуваним було побачити кадри, коли просто під час терапії ведучій наносять мейкап. Ми запитали у Маші, навіщо було йти на такі жертви.

Кадр з відео, де Маші наносять макіяж у той час, як вона лежить під крапельницею / © instagram.com/mashaefrosinina

"Ви думаєте, що я це роблю, аби встигати на події? Ні, це моя регулярна історія. Просто я показала, який в мене щільний графік. І якщо раніше я могла виділяти собі дві години, щоб прокапатися вітамінним коктейлем. То зараз доводиться поєднувати — в даному випадку дійсно моя візажистка фарбувала мене, поки я була на детоксі. Це загальна укріплююча імунну систему історія, яку я роблю вже протягом року", — пояснила у коментарі ТСН.ua Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше телеведуча емоційно згадала про від’їзд 21-річної доньки за кордон.





