- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 633
- Час на прочитання
- 1 хв
Маша Єфросиніна здивувала своєю вагою: "У мене є психологічні проблеми"
Знаменитість зізналась, скільки найменше та найбільше важила.
Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна розсекретила свою вагу.
Знаменитість на проєкті "Екзамен" зізналась, що здебільшого не зважується, оскільки має щодо цього свої певні психологічні проблеми. В основному Маша Єфросиніна орієнтується в параметрах тіла. Тим не менш, коли ведуча робить огляди організму, то в клініці стає на ваги. Ведуча важить близько 63 кілограмів.
Щоправда, Маша Єфросиніна зізнається, що її вага досить часто змінюється. Найменше вона важила 60 кг, а найбільше – 86. При цьому, коли ведуча бачить на вагах цифру 65, то починає собі не подобатися.
"Я не зважуюся дуже багато років. У мене є свої психологічні проблеми. Я роблю заміри, але коли я в клініках на чекапі – 63 кг. Але в мене коливання бувають серйозні. 60 кг – мінімум, 65 кг – я вже починаю собі не подобатися. Я намагаюся триматися в вазі 63 кілограмів", - ділиться ведуча.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тетяна Піскарьова розповіла, як під час війни набрала 10 зайвих кілограмів. Також артистка зізналась, за допомогою якої дієти позбулась їх.