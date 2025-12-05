Маша Єфросиніна здивувала своєю вагою: "У мене є психологічні проблеми"

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна розсекретила свою вагу.

Знаменитість на проєкті "Екзамен" зізналась, що здебільшого не зважується, оскільки має щодо цього свої певні психологічні проблеми. В основному Маша Єфросиніна орієнтується в параметрах тіла. Тим не менш, коли ведуча робить огляди організму, то в клініці стає на ваги. Ведуча важить близько 63 кілограмів.

Щоправда, Маша Єфросиніна зізнається, що її вага досить часто змінюється. Найменше вона важила 60 кг, а найбільше – 86. При цьому, коли ведуча бачить на вагах цифру 65, то починає собі не подобатися.

"Я не зважуюся дуже багато років. У мене є свої психологічні проблеми. Я роблю заміри, але коли я в клініках на чекапі – 63 кг. Але в мене коливання бувають серйозні. 60 кг – мінімум, 65 кг – я вже починаю собі не подобатися. Я намагаюся триматися в вазі 63 кілограмів", - ділиться ведуча.

