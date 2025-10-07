Маша Єфросиніна зізналася, як змінилися їхні з чоловіком-військовим стосунки після початку війни

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто розповіла, як змінилося її життя після початку повномасштабного вторгнення.

Артистка зізналася, що війна змусила її відмовитися від багатьох радощів, які раніше здавалася звичними. У своєму блозі в Instagram Єфросиніна відповіла на запитання, які зазвичай ставить гостям у своїх інтерв’ю. Одне з них стосувалося речей, від яких їй довелося відмовитися за час повномасштабного вторгнення.

"Від романтичних подорожей зі своїм чоловіком. Всі, хто давно на мене підписаний, знають, що в нас із Тимуром був такий прикол — ми могли поїхати до Європи на кілька днів заради нас двох", — поділилася зірка.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна додала, що тепер стала більш стриманою й відстороненою від гучних компаній та вечірок. Вона не засуджує тих, хто продовжує святкувати, але сама не відчуває внутрішнього ресурсу для цього.

"Ще я, певно, відмовилася від веселих компаній і вечірок. Це не тому, що їх у мене немає чи немає можливості, або що я не вважаю це правильним. Я, до речі, вважаю це правильним. У мене самої чомусь це не виходить", — зізналася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна поділилася спогадами про складний період, коли її 21-річна донька виїхала за кордон. Телеведуча зізналася, що тоді чоловік забороняв їй телефонувати доньці, аби не заважати адаптації.