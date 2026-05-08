Маша Єфросиніна зворушила подробицями початку роману з чоловіком

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Українська ведуча Маша Єфросиніна відверто пригадала, як сама запросила майбутнього чоловіка Тимура Хромаєва на світський захід і цим фактично дала старт їхньому роману.

Під час розмови з Валентиною Хамайко зірка зізналася, що на початку спілкування між нею та Тимуром не було жодної романтичної визначеності. Вони вже були знайомі, однак стосунки не розвивалися. Ба більше, сама Єфросиніна була переконана, що між ними навряд чи щось може статися. Утім, одного разу вона вирішила не чекати на ініціативу від чоловіка. Телеведуча несподівано запропонувала Хромаєву супроводжувати її на премії «Чорна перлина». Саме цей вечір і став переламним у їхній історії.

«У нас не складалося. І от наш перший такий серйозний вихід у світ був "Чорна перлина". Я його попросила. Це був такий хлопець, з яким я познайомилася, але в нас нічого не мало складатися й не складалося, і нічого не буде, і ніяк не буде. Я просто йому сказала: "Слухай, мені потрібна пара, бо я завжди ходжу з якимись подружками або сама. Мені потрібен супутник. Я хочу хоча б раз вийти з красивим чоловіком в світ"», — пригадала ведуча в інтерв’ю.

Реклама

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / © instagram.com/mashaefrosinina

За словами Маші, Тимур одразу погодився на її пропозицію. Після того вечора їхнє спілкування стрімко перейшло на інший рівень. Відтоді пара вже практично не розлучалася, а випадкове запрошення на світський захід стало початком великої історії кохання.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв перебувають у шлюбі вже багато років і виховують двох дітей. Пара неодноразово зізнавалася, що їхні стосунки проходили через складні періоди, однак їм вдалося зберегти сім’ю та близькість.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна шокувала випробуваннями у Києві на початку кар’єри та як одне рішення все змінило.

Новини партнерів