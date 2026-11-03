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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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150
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2 хв

Маша Єфросиніна зворушила зустріччю з чоловіком-військовим і як вони провели час з 12-річним сином

Зірка з родиною вигадала оригінальний відпочинок неподалік Києва.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Маша Єфросиніна з чоловіком

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час поїхала на відпочинок з родиною.

Так, у відпустку до зірки повернувся її чоловік-військовий Тимур Хромаєв. Подружжя разом з 12-річним сином Олександром вирушило на Київщину. Там вони провели час на природі у сафарі-парку.

За словами Маші, саме у тому місці вона може перезавантажитися та хоч на мить забути про щоденний стрес. Тим паче цього разу вона раділа ще дужче, адже поруч вдалося зібрати найрідніших.

«У світі тотального нерозуміння, як вижити в цьому хаосі, я поки винайшла єдину дієву формулу — виспатись, відволіктись від усього — в ідеалі дня три-чотири. Рама потім тримається пару тижнів. На цей раз просто джекпот — наш тато вдома, і вільний будиночок в сафарі-парку знайшовся», — написала Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча поділилася, що їхнє дозвілля було доволі активним. Так, утрьох зіркова родина замовила екскурсію, побачилася з місцевими тваринами, наробила атмосферних осінніх фото й просто насолоджувалася затишком — грілася каміном і дивилася фільми.

«Встигли на екскурсію місцевим гігантським заповідником, погодували вовків та верблюда, побачили великого осетра на рибній фермі, подивилися кілька крутих серіалів та спали, як ведмеді. Києве, ми готові далі триматися з тобою», — підсумувала зірка.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

Син Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

Син Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк привітав свою обраницю Олену Світлицьку з 35-річчям. Стало відомо, яким оригінальним подарунком за 15 тис. грн він здивував її.

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