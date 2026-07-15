Машу Кондратенко вперше заскочили з її бойфрендом: який вигляд має коханий співачки

Маша Кондратенко / © instagram.com/mashaa.kondratenko

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Українську співачку Машу Кондратенко вперше заскочили у компанії бойфренда, якого вона ретельно приховує.

Виконавиця разом із коханим побувала на стендапі гумориста Фелікса Редьки. Там парочку й запримітила ведуча проєкту «Наодинці з Гламуром» Анна Севастьянова. Сама ж Маша Кондратенко про стосунки розповідає не охоче. Співачка вірить, що особисте має лишатися поза межами камер. Єдине, чим артистка поділилась, так це тим, що вона дійсно закохана і неабияк щаслива.

«Хлопець гарний! Але насправді, я на багатьох інтерв’ю вже казала і продовжую казати, що особисте життя — воно для двох. Тому я не розкриваю подробиці особистого життя. Можу сказати, що я щаслива, закохана і в мене все прекрасно», — зізналась виконавиця.

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Маша Кондратенко з бойфрендом / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Також Маша Кондратенко заговорила й про весілля. Співачка чесно зізналась, що поки не планує йти під вінець. Виконавиця говорить, що зараз в неї на першому місці самореалізація. Артистка переконана, що про весілля варто замислюватися вже після того, як буде побудована кар’єра.

«Ні (про весілля не говоримо — прим. ред.). Для мене насправді найважливіше зараз реалізація. Я вважаю, що стосунки можуть бути прекрасними, але коли ти хочеш реалізуватися в першу чергу як творча особистість, то мені найголовніше це. Потім вже можна думати про весілля, про все інше», — зізналась артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співак Володимир Дантес закрутив новий роман. Нещодавно у Мережі викрили дівчину артиста та показали її фото.

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