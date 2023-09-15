Машу Єфросиніну у Росії засудили до семи років колонії: реакція зірки

Українську телеведучу та блогерку Машу Єфросиніну у РФ "заочно" засудили до семи років колонії у справі про поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.

Відповідну інформацію розповсюдила пресслужба Басманного районного суду Москви. За рішенням суду, Єфросиніній також заборонили адмініструвати сторінки в Інтернеті протягом трьох років.

Як пишуть РосЗМП, у суді російський прокурор повідомив, що під час дослідження доказів "було вивчено свідчення осіб, які володіють спеціальними знаннями та з підтвердженою компетенцією".

Звинувачення просило для Єфросиніної 7 років у колонії загального режиму, але при цьому врахувати наявність у неї малолітнього сина.

Зазначимо, що в РФ кримінальну справу на телеведучу завели 7 квітня 2022 року через її пости в Instagram (пункт "д" частини 2 статті 207.3 КК РФ). У березні цього року Єфросиніну МВС РФ оголосив у розшук, а в травні Басманний районний суд заочно відправив її в СІЗО.

Тоді свій заочний "арешт" Єфросиніна прокоментувала так: " Продовжуємо в тому ж дусі – говоримо правду, не замовчуємо знищення українського народу кривавим режимом плешки з бункера!".

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що й свій "вирок" Маша Єфросиніна вже теж прокоментувала. Вона з іронією зазначила, що "хрін з тою колонією", але "масковськай суд заборонив мені мої сторінки вести. Шта дєлать, люди?".

Також ведуча поставила риторичне запитання, чи ворухнеться у когось ще язик назвати нас з росіянами "братськими народами":

"Бо це ж вже не просто різні країни - це паралельні реальності! Адже саме, боючись таких шизофренічно брєдових вироків, жодна медійна та звичайна людина в Росії не дістає з дупи свого язика вже півтора роки! Страх та віра у всесильність пануючого режиму тотально хворої залупи засадила по домівках більш ніж сто мільйонів людей, які бояться лайк поставити під чесним дописом… Залякування (чи я вже почала вірити в чіпування) змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кров'ю маріупольських руїнах. Росія - це задзеркалля, це темрява, а не країна", - написала у фотоблогу Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також вона звернулася й до росіян їхньою мовою і наголосила, що українці їм – вороги на покоління. Також зірка сказала, що їй начхати на всі ці вироки, бо вона вільна у своїй країні, про що росіяни можуть лише мріяти:

"Ви всі, мої російські колеги, які точно це читатимете, хоча б навіть з цікавості - подивитися, як людина реагує на здійснення найбільшого страху ваших нікчемних життів - читайте далі уважно! Мені чхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Бо я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! В своїй країні! А ви ні! Я не заробляю ані копійки, ані за жодний свій пост з позицією, прикиньте, так буває! Я не можу вилетіти з Києва літаком вже півтора року, а ви вільно пересуваєтеся світом (поки що). Я живу в країні, яку терор вашого диктатора веде в економічну та ментальну прірву! Але я вільніший за вас, рабів! І вашої всієї плішивої влади! Вона піде рано чи пізно! Вона залишить вас у руїнах власної ганьби перед усім світом", - написала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше розповіла, чим займається її чоловік Тимур Хромаєв у ЗСУ.

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