Машу Єфросиніну визнали "терористкою" у РФ та оголосили в розшук: ведуча відреагувала

Телеведуча Маша Єфросиніна несподівано опинилася у списку "терористів" у Росії.

Ім'я знаменитості з'явилося в "Переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму". Відповідна інформація з'явилася на сайті Росфінмоніторингу.

До того ж, відтепер телеведучу оголосило в розшук МВС у РФ. Вочевидь у такий спосіб пропагандисти вирішили помститися Маші за її висловлювання проти Путіна та російського вторгнення на територію України.

Єфросиніна вже встигла відреагувати на заяви росіян. Новина про потрапляння до списку "терористів" аж ніяк не засмутила ведучу, а навпаки, підняла їй настрій.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Друзі, новини бачу! Все бачу! Дякую за вітання – їх більше, ніж у день народження! Слава Україні" - написала в Instagram Маша.

Крім того, у сторіз зірка навіть подякувала пропагандистам, адже в її досьє вони визнали Крим українським. У картці Єфросиніної на сайті російського відомства вони вказали, що Маша родом із Керчі, а отже - українка.

"Нє, ну які котики! Ну правильно ж усе пишуть, коли хочуть: Керч – Україна", - написала ведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На честь такої події Маша влаштувала для себе спа-день, щоб мати кращий вигляд у новому "статусі".

"Тут такі новини, а я на себе подивилася і якось незручно. Терористка, а фізіономія пом'ята. Це ж така відповідальність, боже! Що не день, то радість від отс*сії", - пожартувала Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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