Машу Єфросиніну заблокували в Instagram через дописи про війну: "Спершу була істерика"

Відома ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла, що її сторінку в Instagram заблокували.

Це трапилося через те, що знаменитість розповідала правду про війну в Україні, а росіянам це не подобалося, і вони скаржилися.

"На чотири доби мій акаунт в Instagram зник. Повністю. Такий має вигляд блок від самої Meta! Дотринділася Марійка, допосилала (тих, кого не можна називати) туди (куди не можна говорити)… Спершу, зізнаюся, була істерика. Десять років мого життя. Але більше накрило, що ці г.., що кидали скарги, перемогли", - обурилася Маша.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна поділилася, що звернулася до помічниці міністра цифрової економіки Михайла Федорова з проханням допомогти їй відновити фотоблог. Загалом, сторінку ведучої в Instagram розблоковували через чотири дні. Маша зізналась, що за ці дні відкрила для себе чимало речей.

"Дні без Instargam тягнуться так само довго, як в дитинстві, коли ти приходив зі школи, зробив всі уроки, а телевізор не працює. Знов потягнуло до книг. Прочитала одразу дві. На другий день почалася ломка щось за звичкою гортати – відкрила Facebook, в якому востаннє була влітку і бачила чимало дописів, що я тупа курка. Там виявилося все без змін: вже тупі всі інші, все погано, всюди зрада, все лайно! Закрила. І більше стільки ж не відкрию", - поділилася Маша.

Та Маша знайшла, чим можна займатися й без соцмереж. Знаменитість провела час із сином, зайнялася хатніми справами та підготувалася до інтерв'ю.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Навчила сина грати в доміно. А він мене в шахи. По 18 партій за вечір done! З'їздили потягом до Кракова. Виявилося, що годинами можна просто дивитись у вікно… Попрасувала гору білизни, до якої руки не доходили кілька тижнів… Підготувалася до інтерв'ю. Робили із Сашком різдвяне кашпо", - розповіла Єфросиніна.

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