Машу Єфросиніну здивувала атмосфера у Києві: "Ніколи тут не було такої напруженої тиші"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна була здивована тим, як змінився центр Києва за час повномасштабної війни.
Нещодавно Маша Єфросиніна повернулася до України після тривалого перебування за кордоном. У своїх сторіз в Instagram ведуча зізналася, що досі не може звикнути до того, який вигляд зараз має столиця України.
"Я живу в центрі 15 років і ніколи тут не було такої напруженої тиші…Вона переривається лише постійною сиреною. Центр перекрито вщент. На Хрещатику роздовбані танки русні. Свято наближається?" – написала ведуча.
На відео Маші замість звичного автомобільного гулу та постійної метушні перехожих у серці столиці тепер чутно лише птахів.
Натомість деякі речі у Києві залишилися незмінними - це затори. Телеведуча поскаржилася, що запізнилася на робочу зустріч на декілька годин через напружену ситуацію на дорогах.
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна приїхала до України без дітей. Як зазначила телезірка, син Олександр та донька Нана залишилися з її мамою в Європі.
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