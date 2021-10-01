"Маскарад" на 1+1: діти Єфросиніної, Ткача та Білик візьмуть участь у новому випуску шоу

Глядачі побачать двох нових героїв - фантастичного Ельфа та могутнього Пірата.
2 жовтня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться показ третього випуску шоу "Маскарад", в якому зіркові команди змагаються за перемогу, а публічні особистості країни ховаються за казковими образами.
За правилами "Маскараду", кожного епізоду на сцену виходять п'ять персонажів. Три герої перейшли у цей випуск із минулого епізоду, це – таємнича Мавка, пухнастий Бабайка та загадковий Арлекін. До їхньої компанії цього разу приєднаються два нових герої - фантастичний Ельф та могутній Пірат.
Суботнього вечора глядачів вразить виступ загадкової мультиінструменталістки Мавки. Героїня підніметься під стелю знімального майданчика та зіграє наживо партію на барабанах під спів відомого українського гурту Go_A. Підтримати Мавку прийде і DJ Nana, яка спеціально створила ремікс хіта "Шум" для її виступу.
Також вийде на сцену пухнастий Бабайка. Зірка "Маскараду" заспіває хіт під назвою Gangnam Style південнокорейського співака PSY. Допоможуть командам вгадати, хто ховається у костюмі велетня, донька Маші Єфросиніної Нана, син Ірини Білик Табріз та донька Юрія Ткача Ліза.
Доброзичливий Арлекін у суботу продемонструє бездоганний парний степ.
Новим героєм шоу стане інтелігентний Ельф. За легендою шоу, Ельф – представник казкового народу. Зворушливий та наділений силою, він дарує радість і віру в серця людей, коли вони у відчаї. Казковий герой покаже складний акробатичний номер та змусить команди по-справжньому замислитися, хто саме ховається у його образі.
Другим новим фантастичним персонажем, який вийде на сцену, стане могутній Пірат. Бувалий моряк покаже вокальний талант та здивує мисливців дотепним гумором.
Чекає на команди і традиційний "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд першими отримає право назвати свої версії суперзірок, які перебувають у таємничих образах. У цей вечір Ірина Білик та Юрій Ткач перетворяться на відому американську співачку Мадонну.
Нагадаємо, минулої суботи стало відомо, хто ховався у костюмі звабливої Кішки, а також таємничої Медузи Горгони. Окрім цього, вперше на сцені виступав доброзичливий Арлекін.