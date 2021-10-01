"Маскарад" на 1+1: діти Єфросиніної, Ткача та Білик візьмуть участь у новому випуску шоу

"Маскарад" на 1+1: діти Єфросиніної, Ткача та Білик візьмуть участь у новому випуску шоу

Глядачі побачать двох нових героїв - фантастичного Ельфа та могутнього Пірата.

2 жовтня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться показ третього випуску шоу "Маскарад", в якому зіркові команди змагаються за перемогу, а публічні особистості країни ховаються за казковими образами.

За правилами "Маскараду", кожного епізоду на сцену виходять п'ять персонажів. Три герої перейшли у цей випуск із минулого епізоду, це – таємнича Мавка, пухнастий Бабайка та загадковий Арлекін. До їхньої компанії цього разу приєднаються два нових герої - фантастичний Ельф та могутній Пірат.

пухнастий Бабайка / пресслужба каналу "1+1"

Суботнього вечора глядачів вразить виступ загадкової мультиінструменталістки Мавки. Героїня підніметься під стелю знімального майданчика та зіграє наживо партію на барабанах під спів відомого українського гурту Go_A. Підтримати Мавку прийде і DJ Nana, яка спеціально створила ремікс хіта "Шум" для її виступу.

таємнича Мавка / пресслужба каналу "1+1"

Також вийде на сцену пухнастий Бабайка. Зірка "Маскараду" заспіває хіт під назвою Gangnam Style південнокорейського співака PSY. Допоможуть командам вгадати, хто ховається у костюмі велетня, донька Маші Єфросиніної Нана, син Ірини Білик Табріз та донька Юрія Ткача Ліза.

Доброзичливий Арлекін у суботу продемонструє бездоганний парний степ.

Доброзичливий Арлекін / пресслужба каналу "1+1"

Новим героєм шоу стане інтелігентний Ельф. За легендою шоу, Ельф – представник казкового народу. Зворушливий та наділений силою, він дарує радість і віру в серця людей, коли вони у відчаї. Казковий герой покаже складний акробатичний номер та змусить команди по-справжньому замислитися, хто саме ховається у його образі.

фантастичний Ельф / пресслужба каналу "1+1"

Другим новим фантастичним персонажем, який вийде на сцену, стане могутній Пірат. Бувалий моряк покаже вокальний талант та здивує мисливців дотепним гумором.

могутній Пірат / пресслужба каналу "1+1"

Чекає на команди і традиційний "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд першими отримає право назвати свої версії суперзірок, які перебувають у таємничих образах. У цей вечір Ірина Білик та Юрій Ткач перетворяться на відому американську співачку Мадонну.

Нагадаємо, минулої суботи стало відомо, хто ховався у костюмі звабливої Кішки, а також таємничої Медузи Горгони. Окрім цього, вперше на сцені виступав доброзичливий Арлекін.

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