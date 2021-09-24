"Маскарад" на 1+1: фантастична Мавка зіграє на келихах з водою, а таємнича Кішка злетить під стелю

У другому епізоді вперше на сцену вийдуть пухнастий Бабай та винахідливий Арлекін.
Вже в суботу о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться показ другого епізоду шоу "Маскарад", в якому зіркові команди змагаються за перемогу, а найбільш обговорювані публічні персони країни виступають у фантастичних образах.
Цього сезону суперзірки демонструють свої приховані таланти та вражають мисливців та телеглядачів яскравими номерами.
У другому епізоді "Маскараду", який покажуть цієї суботи, глядачі побачать як вже знайомих героїв, так і нових персонажів. Вперше на сцену вийдуть пухнастий Бабай та винахідливий Арлекін. Відкриє вечір товариський Бабайка.
"Як справжній Бабай я зміг розкачати цю сцену. По-перше, всі думають, що я якийсь страшний монстр, але насправді я добрий та "няшний" Бабайка. Люблю жартувати. Всі знають, що я можу добряче, "по-бабайськи" зачитати, але насправді я вмію співати так, як ніхто інший", - дав підказку Бабайка.
Вийде на сцену і грайлива Мавка, яка стала улюбленою героїнею зіркових команд та глядачів минулого епізоду.
Також у другому епізоді продемонструє свої таланти й таємнича Кішка, яка минулого разу показала складний акробатичний номер. Цього тижня сексуальна киця підніметься під купол знімального майданчика та виконає небезпечний номер зі стрибками на батуті.
"Коти завжди приділяли мені багато уваги. Дарували ошийники з діамантами та запрошували у кращі рибні ресторани. Хоч я і з бідної родини, але їм не вдалося мене купити. Моєю головною мрією було мати багато пухнастих кошенят", - підказала зваблива Кішка.
Минулої суботи зірки змогли вгадати, що в образі яскравого Папуги із Ріо ховається ведучий "Сніданку. Вихідний" Олександр Попов, а от що в образі Ведмедика Тедді був Михайло Поплавський - команди не вгадали.
Дивіться шоу "Маскарад" щосуботи на телеканалі "1+1" о 20:20.
Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight".