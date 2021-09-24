"Маскарад" на 1+1: фантастична Мавка зіграє на келихах з водою, а таємнича Кішка злетить під стелю

"Маскарад" на 1+1: фантастична Мавка зіграє на келихах з водою, а таємнича Кішка злетить під стелю

У другому епізоді вперше на сцену вийдуть пухнастий Бабай та винахідливий Арлекін.

Вже в суботу о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться показ другого епізоду шоу "Маскарад", в якому зіркові команди змагаються за перемогу, а найбільш обговорювані публічні персони країни виступають у фантастичних образах.

Цього сезону суперзірки демонструють свої приховані таланти та вражають мисливців та телеглядачів яскравими номерами.

У другому епізоді "Маскараду", який покажуть цієї суботи, глядачі побачать як вже знайомих героїв, так і нових персонажів. Вперше на сцену вийдуть пухнастий Бабай та винахідливий Арлекін. Відкриє вечір товариський Бабайка.

пухнастий Бабай / пресслужба каналу "1+1"

"Як справжній Бабай я зміг розкачати цю сцену. По-перше, всі думають, що я якийсь страшний монстр, але насправді я добрий та "няшний" Бабайка. Люблю жартувати. Всі знають, що я можу добряче, "по-бабайськи" зачитати, але насправді я вмію співати так, як ніхто інший", - дав підказку Бабайка.

Вийде на сцену і грайлива Мавка, яка стала улюбленою героїнею зіркових команд та глядачів минулого епізоду.

Фантастична Мавка / пресслужба каналу "1+1"

Також у другому епізоді продемонструє свої таланти й таємнича Кішка, яка минулого разу показала складний акробатичний номер. Цього тижня сексуальна киця підніметься під купол знімального майданчика та виконає небезпечний номер зі стрибками на батуті.

таємнича Кішка / пресслужба каналу "1+1"

"Коти завжди приділяли мені багато уваги. Дарували ошийники з діамантами та запрошували у кращі рибні ресторани. Хоч я і з бідної родини, але їм не вдалося мене купити. Моєю головною мрією було мати багато пухнастих кошенят", - підказала зваблива Кішка.

Минулої суботи зірки змогли вгадати, що в образі яскравого Папуги із Ріо ховається ведучий "Сніданку. Вихідний" Олександр Попов, а от що в образі Ведмедика Тедді був Михайло Поплавський - команди не вгадали.

Дивіться шоу "Маскарад" щосуботи на телеканалі "1+1" о 20:20.

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання