“Маскарад” на 1+1: Ведмедиком Тедді був Поплавський, а Папугою з Ріо – Олександр Попов

“Маскарад” на 1+1: Ведмедиком Тедді був Поплавський, а Папугою з Ріо – Олександр Попов

Спочатку відгадали Ведмедика Тедді, а потім – Папугу з Ріо.

В суботу о 20:20 на телеканалі 1+1 відбулася грандіозна прем'єра шоу "Маскарад".

Відкрив суботній вечір - сексуальний Папуга з Ріо. Він виконав запальний танець під один з головних хітів латинської музики та створив атмосферу справжнього карнавалу.

"Це був неймовірний виступ та найкрутіше відкриття шоу. Спочатку я подумав, що це Амадор Лопес із гурту “Rumbero's”. Його виступи мають саме такий вигляд, але потім Папуга заговорив українською мовою без акценту, і я змінив свою думку", - сказав співак Дантес.

Наступною на сцену вийшла містична та небезпечна діва Медуза Горгона, голова якої прикрашена понад 25 зміями. Суперзірка здивувала команди неймовірним оперним співом та виконала арію із фільму "П'ятий елемент" під назвою "The Diva Dance".

Третьою на сцену вийшла загадкова мультиінструменталістка та екоактивістка Мавка. Героїня зіграла “Червону Руту” у новому, неочікуваному аранжуванні, чим заворожила мисливців та глядачів у залі.

"Це було магічно. Хочу сказати, що це був один із найкрасивіших номерів, які я колись бачила. Прекрасна Мавка своїм виступом наче розповіла історію кохання із зрадником Лукашем, який її покинув", - сказала солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Наступною зачаровувати глядачів вийшла зваблива та сексуальна Кішка. Героїня продемонструвала неймовірно складний акробатичний номер та провела майстер клас Дантесу та Ігору Ласточкіну.

П'ятим на сцену вийшов культовий персонаж, який не втрачає популярності вже протягом двох століть - Ведмедик Тедді. Зворушливий і запальний герой виконав пісню Dzidzio під назвою "Вихідний".

У прем'єрному випуску шоу “Маскарад” у "Ліпсінк батлі" змагалися Юрій Ткач та Ігор Ласточкін. Артисти виконали хіт відомої співачки Ірини Білик під назвою “Снег”. Здобула перемогу на цьому етапі команда Ткача.

Зіркове тріо обрало першим відкрити неймовірного Папугу з Ріо. Команда Юрія Ткача відповіла, що у персонажі ховається ведучий ранкового шоу “Сніданок. Вихідний” Олександр Попов, і виявилися праві. Тріо отримало перші 10 балів.

Наступного персонажа, якого вирішили відкрити, став культовий Ведмедик Тедді. Зірки зробили припущення, що в образі Ведмедика - політик та громадський діяч Олег Ляшко, але помилилися. У неймовірному образі ховався політик, бізнесмен та артист Михайло Поплавський.

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Виробництвом проєкту займається Big Entertainment Shows.

Дивіться шоу "Маскарад" щосуботи на телеканалі "1+1" о 20:20.

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