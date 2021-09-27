"Маскарад" на 1+1: звабливою Кішкою була Лілія Підкопаєва, таємничою Медузою Горгоною – Джамала

Вперше на сцені виступав доброзичливий Арлекін.

Минулої суботи глядачі телеканалу 1+1 побачили новий епізод найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад".

Вперше на сцені виступав доброзичливий Арлекін, який продемонстрував, як танцює степ.

доброзичливий Арлекін / пресслужба каналу "1+1"

Показав свої вміння і пухнастий Бабайка, який заспівав веселу пісню та разом із найкращими друзями, дітьми, відсвяткував день народження.

пухнастий Бабайка / пресслужба каналу "1+1"

Загадкова Мавка вразила телеглядачів грою на скляних келихах.

Загадкова Мавка / пресслужба каналу "1+1"

Також запалили сцену магічна Медуза Горгона та зваблива Кішка.

У рамках традиційного "Ліпсінк батлу" цього разу команди робили пародію на інтернет-сенсацію цього літа, співака Wellboy та "заліпсили" його хіт "Гуси". У батлі боролися гуморист Ігор Ласточкін та телеведуча Маша Єфросініна. Перемогу у батлі здобула команда Ігоря Ласточкіна, вона і отримала право першими назвати свої версії суперзірок, які ховаються у таємничих образах.

"Маскарад" / пресслужба каналу "1+1"

Зіркові мисливці вирішили, що першою відгадають загадкову Медузу Горгону. Зіркове тріо зробило припущення, що у Медузі ховається співачка Джамала, і виявились праві. Команда отримала перші 10 балів у шоу.

Джамала / пресслужба каналу "1+1"

Наступною відкрили звабливу Кішку. Ірина Білик озвучила гіпотезу, що у персонажі ховається відома гімнастка Лілія Підкопаєва. За цю вірну відповідь команда отримала ще 10 балів.

зваблива Кішка / пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, що до студії "Сніданку.Вихідний" завітала співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала. Зірка розповіла про власний досвід участі у "Маскараді".

"У мене був дуже складний костюм - одна голова важила понад п'ять кілограмів. Було складно синхронізувати свої рухи. Костюм був дуже технологічний - під обличчя Горгони мені подавали кисень. Але найскладнішим завданням на "Маскараді" було тримати таємницю своєї участі. На знімальному майданчику була повна конспірація: ми не розмовляли із колегами, а пересувались павільйоном тільки у супруводі охорони", - сказала Джамала про свою участь у шоу.

Джамала розповіла про свій дивовижний образ та виступ на шоу "Маскарад"

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight".

Дивіться шоу "Маскарад" щосуботи на телеканалі "1+1" о 20:20.

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