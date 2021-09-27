"Маскарад" на 1+1: звабливою Кішкою була Лілія Підкопаєва, таємничою Медузою Горгоною – Джамала

Вперше на сцені виступав доброзичливий Арлекін.
Минулої суботи глядачі телеканалу 1+1 побачили новий епізод найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад".
Вперше на сцені виступав доброзичливий Арлекін, який продемонстрував, як танцює степ.
Показав свої вміння і пухнастий Бабайка, який заспівав веселу пісню та разом із найкращими друзями, дітьми, відсвяткував день народження.
Загадкова Мавка вразила телеглядачів грою на скляних келихах.
Також запалили сцену магічна Медуза Горгона та зваблива Кішка.
У рамках традиційного "Ліпсінк батлу" цього разу команди робили пародію на інтернет-сенсацію цього літа, співака Wellboy та "заліпсили" його хіт "Гуси". У батлі боролися гуморист Ігор Ласточкін та телеведуча Маша Єфросініна. Перемогу у батлі здобула команда Ігоря Ласточкіна, вона і отримала право першими назвати свої версії суперзірок, які ховаються у таємничих образах.
Зіркові мисливці вирішили, що першою відгадають загадкову Медузу Горгону. Зіркове тріо зробило припущення, що у Медузі ховається співачка Джамала, і виявились праві. Команда отримала перші 10 балів у шоу.
Наступною відкрили звабливу Кішку. Ірина Білик озвучила гіпотезу, що у персонажі ховається відома гімнастка Лілія Підкопаєва. За цю вірну відповідь команда отримала ще 10 балів.
Зазначимо, що до студії "Сніданку.Вихідний" завітала співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала. Зірка розповіла про власний досвід участі у "Маскараді".
"У мене був дуже складний костюм - одна голова важила понад п'ять кілограмів. Було складно синхронізувати свої рухи. Костюм був дуже технологічний - під обличчя Горгони мені подавали кисень. Але найскладнішим завданням на "Маскараді" було тримати таємницю своєї участі. На знімальному майданчику була повна конспірація: ми не розмовляли із колегами, а пересувались павільйоном тільки у супруводі охорони", - сказала Джамала про свою участь у шоу.
Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight".
Дивіться шоу "Маскарад" щосуботи на телеканалі "1+1" о 20:20.