Масована атака на Київ: Сумська з чоловіком показала фото в укритті, а Саніна – діалог з мамою

Атака на Київ 6 червня, Ольга Сумська, Юлія Саніна з мамою

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У ніч проти 6 червня російські війська завдали удару по Україні. Зокрема, здійснили масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами по Києву.

Окупанти застосували 407 БпЛА й шість балістичних ракет. Станом на ранок було зафіксовано трагічну загибель трьох співробітників ДСНС. Удари РФ охопили майже всю територію країни. Зокрема, крім Києва, постраждали також Луцьк, Тернопіль, Чернігів, Кременчук, Львів та інші міста. Є постраждалі й загиблі.

На черговий злочин РФ на території України не могли заплющити очі й українські зірки. Вони зробили емоційні дописи, подякували захисникам і захисницям за оборону та вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи.

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Маша Єфросиніна

"З хорошого: люди в метро пропонують чай, печиво та теплі речі. З переклички з подругами в месенджерах дізнаюся, що в одної шлюбна ніч проходить в коридорі, а друга йде на побачення з красунчиком. Життя бере своє. Просто бережіть його", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна про атаку України 6 червня

Ольга Сумська

Акторка разом з чоловіком Віталієм Борисюком показала кадри з укриття, де вони облаштували спальні місця. За словами Ольги, їхня молодша донька Ганна тим часом ховалася у машині. З собою вони також взяли двох песиків.

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Ольга Сумська під час атаки Києва 6 червня

Дмитро Монатік

"Дуже темна ніч для всієї України... Масовані обстріли з боку країни-терористки, чергова ніч у бомбосховищі... Мої найщиріші співчуття сімʼям загиблих та поранених", - висловився співак.

Дмитро Монатік про атаку України 6 червня

Джамала

"Співчуття всім постраждалим", - написала артистка й показала кадри з наслідками жахливого нічного обстрілу.

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Джамала про атаку України 6 червня

Григорій Решетнік

"Сьогодні було дуже гучно – спочатку були вдома, а потім понесли дітей до укриття... Навіть там було все чутно. Добре, що діти одразу заснули та всього не чули й не бачили. Світ продовжить мовчати, торгувати, заробляти – вони слабкі, налякані, пасивні та ніякі. Тому вся надія тільки на ЗСУ та наших Героїв – дякуємо кожному та кожній. Найщиріші співчуття усім постраждалим і їхнім близьким", - зазначив шоумен.

Григорій Решетнік про атаку України 6 червня

Юлія Саніна

Виконавиця у сторіз оприлюднила ранкове листування з мамою після нічного обстрілу та зазначила, що у Києві був "не ранок, а довбаний п*дц".

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Юлія Саніна про атаку України 6 червня

Надя Дорофєєва

"Жахлива ніч. Страшні наслідки. Злість і біль", - емоційно заявила співачка.

Надя Дорофєєва про атаку України 6 червня

Катерина Реп'яхова

Дружина Віктора Павліка показала, як для себе та сина Михасика облаштувала укриття у ванній кімнаті. Водночас блогерка показала тривожний нічний діалог з чоловіком під час атаки.

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"Різні ночі бували, але такої ще не було. До того ж сама з Мішею, писала чоловіку... Я дякую Збройним силам за такий потужний захист", - написала блогерка.

Син Віктора Павліка в укритті

Катерина Реп’яхова про атаку України 6 червня