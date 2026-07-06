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Масована атака по Києву: у квартирі Кравець вибило вікна, а поблизу ЖК Павліка стався "приліт"
Українські зірки емоційно відреагували на черговий кривавий терор окупантів.
Нічна масована атака РФ на Київ 6 липня забрала життя мирних жителів і вкотре сколихнула всю країну.
Так, у ніч проти 6 липня Росія завдала комбінованого удару по столиці. Під обстрілом опинилися житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та масштабні руйнування. Найбільше постраждали Подільський і Дарницький райони.
За останніми даними, загинули щонайменше 11 людей, ще 46 зазнали поранень, серед них — троє дітей. На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Деякі вулиці перекриті, а у Вишневому, що на Київщині, проводиться евакуація через загрозу повторної детонації.
На черговий воєнний злочин РФ емоційно відреагували й українські знаменитості. В Instagram вони висловили біль, лють і підтримку постраждалим, а також вкотре наголосили, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України.
Леся Нікітюк
«Київ. Просто жесть», — написала ведуча.
Надя Дорофєєва
Наталка Денисенко
«Досипаємо після страшної ночі… Зайшла в новини і не можу повірити, що ми всі переживаємо це в реальності. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав, і сім’ям загиблих», — зворушила акторка.
Марія Кравець
Донька акторки Олени Кравець повідомила про руйнування у квартирі батьків. За її словами, їхня оселя через сильну вибухову хвилю лишилася без вікон.
«Сильно страшна ніч. У батьків вибило вікна. „Приліт“ у будинок поруч з подругою. Наш район повністю у диму, вибухи просто над головою, від яких здригається весь будинок. П’ять годин тривоги в страху та зовсім без сну. Найголовніше — всі рідні та близькі живі, але все це — абсолютна жесть. Співчуття постраждалим. Раша — тварі й виродки. Нема слів», — емоційно повідомила донька зірки.
Анна Саліванчук
Акторка навіть з-за кордону, де зараз перебуває з дітьми, спостерігає за новинами на Батьківщині. Тому теж опублікувала серію фото з жахливими наслідками обстрілу.
«У кожної нації свої хвороби, а в росії — невиліковна», — різко зазначила акторка.
Тіна Кароль
Співачка з емоджі розбитого серця лаконічно написала: «Київ».
Христина Решетнік
Дружина ведучого Григорія Решетніка зараз перебуває з дітьми за кордоном на відпочинку, але однаково з українцями не стримує свого гніву й переймається за рідні землі.
«Боже! Ви бачили це? Страшно читати новини. За що це нам усе?! Ненавиджу. Нехай кожен там відчує те ж саме, що й українці щодня», — наголосила блогерка.
Ольга Сумська
«Київ зараз… Господи», — підписала кадри з місця влучань акторка і висловила співчуття.
Даша Квіткова
«Горіть у пеклі, єб**і під***си, за все горе, яке ви приносите нашій землі і нашим людям», — емоційно висловилася зірка.
Катерина Реп’яхова
Дружина співака Віктора Павліка повідомила про приліт у ЖК неподалік їхнього. Вона зняла кадри з понівеченим будинком і додала емоджі розбитого серця, написавши вичерпне «тварюки».
Соломія Вітвіцька