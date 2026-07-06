Масована атака по Києву: у квартирі Кравець вибило вікна, а поблизу ЖК Павліка стався "приліт"

Атака на Київ 6 липня - Віктор Павлік, Олена Кравець

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Нічна масована атака РФ на Київ 6 липня забрала життя мирних жителів і вкотре сколихнула всю країну.

Так, у ніч проти 6 липня Росія завдала комбінованого удару по столиці. Під обстрілом опинилися житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та масштабні руйнування. Найбільше постраждали Подільський і Дарницький райони.

За останніми даними, загинули щонайменше 11 людей, ще 46 зазнали поранень, серед них — троє дітей. На місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи. Деякі вулиці перекриті, а у Вишневому, що на Київщині, проводиться евакуація через загрозу повторної детонації.

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На черговий воєнний злочин РФ емоційно відреагували й українські знаменитості. В Instagram вони висловили біль, лють і підтримку постраждалим, а також вкотре наголосили, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України.

Леся Нікітюк

«Київ. Просто жесть», — написала ведуча.

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Надя Дорофєєва

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Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Наталка Денисенко

«Досипаємо після страшної ночі… Зайшла в новини і не можу повірити, що ми всі переживаємо це в реальності. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав, і сім’ям загиблих», — зворушила акторка.

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Марія Кравець

Донька акторки Олени Кравець повідомила про руйнування у квартирі батьків. За її словами, їхня оселя через сильну вибухову хвилю лишилася без вікон.

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«Сильно страшна ніч. У батьків вибило вікна. „Приліт“ у будинок поруч з подругою. Наш район повністю у диму, вибухи просто над головою, від яких здригається весь будинок. П’ять годин тривоги в страху та зовсім без сну. Найголовніше — всі рідні та близькі живі, але все це — абсолютна жесть. Співчуття постраждалим. Раша — тварі й виродки. Нема слів», — емоційно повідомила донька зірки.

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Анна Саліванчук

Акторка навіть з-за кордону, де зараз перебуває з дітьми, спостерігає за новинами на Батьківщині. Тому теж опублікувала серію фото з жахливими наслідками обстрілу.

«У кожної нації свої хвороби, а в росії — невиліковна», — різко зазначила акторка.

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Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Тіна Кароль

Співачка з емоджі розбитого серця лаконічно написала: «Київ».

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Христина Решетнік

Дружина ведучого Григорія Решетніка зараз перебуває з дітьми за кордоном на відпочинку, але однаково з українцями не стримує свого гніву й переймається за рідні землі.

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«Боже! Ви бачили це? Страшно читати новини. За що це нам усе?! Ненавиджу. Нехай кожен там відчує те ж саме, що й українці щодня», — наголосила блогерка.

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Ольга Сумська

«Київ зараз… Господи», — підписала кадри з місця влучань акторка і висловила співчуття.

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Даша Квіткова

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«Горіть у пеклі, єб**і під***си, за все горе, яке ви приносите нашій землі і нашим людям», — емоційно висловилася зірка.

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка повідомила про приліт у ЖК неподалік їхнього. Вона зняла кадри з понівеченим будинком і додала емоджі розбитого серця, написавши вичерпне «тварюки».

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

Соломія Вітвіцька

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Атака на Київ 6 липня — реакція зірок

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