Масована ракетна атака по Києву та Харкову: спалахи біля оселі зірок, Jerry Heil звернулася до іноземців

Сьогодні, 2 січня, російська окупаційна армія атакувала Київ і Харків різними типами ракет. Їхні загарбники запускали групами у кілька хвиль.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, станом на зараз є багато постраждалих. Зокрема, за цю ніч 92 поранених і четверо загиблих. Наразі усім надається допомога і триває ліквідація наслідків російського удару.

Зірки також не стали мовчати. У своїх фотоблогах вони одразу розповіли світові про звірства росіян і показали, як минула жахлива ніч під обстрілами.

Наталія Могилевська

Під час тривоги у Києві співачка наголосила своїм підписникам на важливості перебувати в укритті.

"Тримаємося! Не залишайте укриття!" – зазначила артистка.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Даша Квіткова

Блогерка провела ранок разом з сином на паркінгу. І застерегла не нехтувати тривогою. Втім, чесний контент не сподобався "ідеальному" Instagram. Соціальна мережа визнала її сторіз "неприпустимими для спільноти" й заблокувала блогерку за поширення правди. Тому Даша лише додала, що з нею та її сином Левом все гаразд. Хоча її маленькому сину важко сприймати таку жорстоку реальність.

"Друзі, дякую. З нами все добре, Лев зі мною і ми в паркінгу. Зараз такий вік, коли він вже розуміє, що є тривога, летять ракети, тому веде себе спокійно і слухається моїх порад. Бережіть себе", - звернулася до шанувальників блогерка.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Jerry Heil

Артистка просто з укриття записала англомовне звернення до всіх іноземців. З великим розпачем Jerry Heil розповіла про криваві звірства РФ і закликала донатити та молитися.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

"Столиця України наразі під масованим російським обстрілом. Вікна тремтять, моє серце вистрибує з грудей. Я ховаюся в гардеробній. І записую вам це відео, щоб ви знали, які "добрі ранки" зараз. Знати про це – недостатньо. Якщо ви хочете допомогти якимось чином, зверніться до офіційних сайтів і задонатьте. Або моліться, будьте морально з нами. Жахливі часи…", - розповіла співачка.

І також знаменитість додала, чому вона не покине Україну у такі небезпечні часи.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

"Щоб ви розуміли, чому я залишаюся тут. Я обожнюю українську культуру. Я повторюсь, ви не зможете ніде знайти такого, як тут, в будь-якій іншій країні світу. Ви можете уявити, ми маємо понад 500 000 традиційних етнічних пісень. Уявіть, вся родина збирається за столом і всі разом співають кожного разу. Так було і вчора. Ми вечеряли і співали традиційних пісень. Здавалося, кожен українець співав", - додала зірка.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця разом з дітьми також спустилася в укриття. Вона показала свого сина, який збирав конструктор, щоб відволіктися від стресу.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

"Господи, бережи нас! Дякую нашим хлопцям із ЗСУ та ППО. Так хочеться побачити ранок", - написала Ілона.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Володимир Дантес

Артист не стримував свого обурення. І в сатиричній формі висміяв росіян і їх ганебні вчинки.

"Росіяни говорять Путіну, що Україна не ворог Росії. І на наступний день масово обстрілюють мирні міста. Все зрозуміло. Просто це нація, де всіх у дитинстві гвалтували хрещені батьки чи вітчим, батько, дядя. І при цьому на вухо, поки маленькі плакали, казали: "Ти мені не ворог. Люблю тебе", - злісно написав співак.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Також Володимир опублікував низку світлин з місць руйнувань Харкова.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Євген Кот з вагітною дружиною Наталею

Танцівник в лаконічній формі повідомив, що їхній з вагітною дружиною будинок здригався від ударних хвиль. За його словами, вони бачили вибухи та спалахи просто перед своїми вікнами у будинку.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Григорій Решетнік

У своєму фотоблогу ведучий на ранок після обстрілу написав у своїх сторіз, що Україна ніколи не буде домовлятися з країною-агресоркою. І наголосив, що українці – незламна нація, яка боротиметься до кінця.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Джамала, Ольга Сумська, Лілія Ребрик, Злата Огнєвіч, Alyona Alyona

Ще низка артистів запостила до себе у фотоблоги наслідки атаки країни-агресорки. Зокрема, фото та інформацію про масований російський обстріл з надійних джерел.

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зірки відреагували на масований обстріл Києва та Харкова 2 січня

Зазначимо, вночі проти 2 січня, Росія масовано атакувала українські міста ракетами та безпілотниками. В епіцентрі атаки опинилися Київ і Харків. Є загиблі та багато постраждалих. Серед них діти. Внаслідок обстрілу знищені й горять цивільні об'єкти: житлові будинки, автівки, супермаркет. Деякі частини столиці знеструмлені.

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