Масована ракетна атака по Україні: Могилевська бачила вибух, Монатік з дітьми ховався на паркінгу

Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні.

Як повідомим президент України Володимир Зеленський Росія випустила по Україні близько 110 ракет, більшу частину з яких було збито.

Українські зірки прокоментували кривавий злочин РФ і поділилися своїми реакціями на масовану ракетну атаку.

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська наразі перебуває у Львові. У соцмережі артистка показала, як разом з сином ховалася від російських ракет у бомбосховищі:

"Страшна ніч. Знову прильоти по наших містах, наших населених пунктах. Я вийшла з потягу, а начальник потягу подарувала мені цілий пакет чаю, привітала з Новим роком. Я розчулилась до сліз, як поруч життя і смерть ходять з нами. Бережіть себе", - закликала Цибульська.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська разом зі своїми рідними перебуває у Києві. Артистка зізналася, що сьогодні бачила вибух. Зірка поділилася, що це вперше за час повномасштабної війни вибух був так близько від неї:

"Сьогодні в мене на очах вибухнуло щось велике. Уламки впали на мій берег. Я дуже злякалась. Щоб так близько від початку війни, я не пам'ятаю. Страшна атака сьогодні. Я не знаю, як нам усе це пережити і залишитися людьми. Така страшна агресія піднімається. У мене повний будинок людей. Любих та рідних. Мені дуже за нас усіх страшно. Я якраз молилася вранці. Це було дуже контрастно. Любов і подяку Богу розірвав страшний вибух нашої дійсності. P.S. Фото вибуху та берега не викладаю. Дотримуюся закону"

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

MONATIK

Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина, яка разом з синами повернулася до України, розповіла, що вранці вони з дітьми ховалися від російських ракет на паркінгу:

"Дякуємо нашим неймовірним силам ППО.. Найщиріші співчуття сім'ям загиблих та постраждалих… скільки горя… Господи, ну коли цьому прийде кінець! Молимося за мир в Україні. Слава Україні", - написала дружина Монатіка.

Дружина Дмитра Монатіка про обстріл 29 грудня / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дружина Дмитра Монатіка про обстріл 29 грудня / Фото: instagram.com/irishamonatik

Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько підтримала українців і наголосила, що вірить у кінець "другої армії світу":

"29.12.2023 - 110 ракет по нашій державі. Нічна атака безпілотників. Ракетний удар по українських містах. По ТРЦ, пологових будинках, приватних будинках, багатоповерхівках та школах. Ми давно вже не боїмося. Ми знаємо, як дати відсіч. Ми донатимо. Ми любимо нашу Україну. Ми віримо у нашу перемогу! Ми віримо у ваш кінець, "друга армія світу"! Слава ЗСУ! Слава Україні!".

Анастасія Приходько про обстріл 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня Росія випустила по Україні близько 110 ракет. Росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі, лікарню в Харкові та житлові будинки у Одесі та Києві. За інформацією МВС, станом на ранок відомо про 12 загиблих та більше 75 поранених.

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