Масована ракетна атака по Україні: зірки шоубізнесу відреагували на ворожі обстріли

Ранком 16 грудня російські окупанти знову здійснюють масовий ракетний удар по Україні, щоб знищи енергетичну інфраструктуру нашої держави.

Зірки шоубізнесу закликають усіх українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

Олександра Заріцька

На власному прикладі солістка гурту KAZKA показала, що під час атаки ворога треба перебувати у безпечному місці. Тривога застала зірку у готелі в Дніпрі, тому вона одразу спустилася до спортзали, яка знаходиться у підвальному приміщенні.

"Не ігноруйте тривогу! Ми у тренажерному залі в готелі нашому, в підвальному приміщенні", - написала Олександра.

Але співачка навіть у відносній безпеці відчуває себе тривожно.

"Страшно навіть в укритті", - додала Заріцька.

Юлія Саніна

Солістка гурту The Hardkiss теж під звук сирен спустилася до підвалу разом зі своїм домашнім улюбленцем.

"Київ. Повітряна тривога. Підвал. Огірки. Собака-антистрес", - написала співачка.

Анатолій Анатоліч

Шоумен також прокинувся вранці від ворожої атаки. Як розповів у своєму зверненні Анатоліч, він почув проліт трьох ракет.

"Сподіваюсь, що наше ППО спрацює! Сподіваюсь, що ви всі в безпеці. Я думав, що ми вже і так ненавидимо цих покидьків, але ні, можна ще більше", - сказав ведучий.

Даша Квіткова

Ранок у родині Даші Квіткової також розпочався зі звуків вибухів.

"Знову ранок почався з вибухів. Не нехтуйте тривогою. Бережіть себе і будьте в укритті!", - написала Даша.

Світлана Тарабарова

Співачка також закликала українців триматися та вірити у наші ЗСУ.

"Ранок України знову накриває зло своїми ракетами – чисте зло, яке горітиме у пеклі. Тримаємося разом та надсилаємо всі сили нашим захисникам. Силам ППО! Вистоїмо", - написала Світлана.

Настя Каменських

Зірка показала карту повітряної тривоги, яка накрила усю Україну. Співачка просить не забувати про свою безпеку.

"Будь ласка, бережіть себе та ховайтеся в укриттях. Ми вистоїмо", - написала Каменських.

Оля Цибульська

Попри те, що зараз виконавиця тимчасово перебуває за кордоном, вона переймається тим, що відбувається вдома. Оля одразу звернулася до фанів в Instagram.

"Люди, нічого не змінилося. У валенків агонія. Ми ховаємося в укриттях, підтримуємо і віримо в ЗСУ", - сказала Цибульська.

Андрій Бєдняков

Обурений шоумен присвятив російським окупантам промовистий віршик, у якому назвав їх терористами.

"Кто страшным горем входит в дом,

Кто с детства каждому знаком,

Кто не ученый, не поэт,

А за*бал весь белый свет,

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

Те-Ро-Рис-Ти"

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