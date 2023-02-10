Масована ракетна атака по Україні: знаменитості відреагували на черговий терористичний акт РФ

Російська армія продовжує безжально нищити мирні українські міста. 10 лютого окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

На терористичні дії РФ відреагували Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Тіна Кароль, Оля Полякова та інші зірки шоубізнесу. Знаменитості показали, як Росія позбавляє українців мирного та спокійного життя.

Юрій Горбунов

Повітряна тривога застала телеведучого під час знімань ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Разом зі своїми колегами, Людмилою Барбір та Русланом Сенічкіним, вони продовжили вести ефір просто з укриття.

"Повітряна тривога! Слідуйте в укриття! Не дайте ворогу жодного шансу! "Сніданок" продовжується з укриття! Працюємо! Тримаємо інформаційний фронт! Віримо в ЗСУ! Віримо в ППО! Все буде Україна!", - написав Горбунов.

Оля Полякова

Співачка, як і Горбунов, теж саме поспішала на знімальний майданчик. На щастя, Поляковій вдалося без пригод дістатися павільйону та прослідкувати в укриття.

"В Києві знову тривога! Коли вони вже від*буться від нас?", - емоційно написала співачка.

Тіна Кароль

Виконавиця у своїх соцмережах показала жаливі наслідки ворожих атак. Тіна додала фото зруйнованого будинку у Запоріжжі, який вночі потрапив під удар РФ, а також показала, як вимушені навчатися українські діти під вий сирен.

"Путін - х*йло!", - висловила думку усіх українців Кароль.

Маша Єфросиніна

Телеведуча додала у сторіз в Instagram теж зашифрувала своє послання до росіян та показала невдоволене обличчя.

Григорій Решетнік

Телеведучий разом із дружиною Христиною вирішив підтримати українців та нагадати, що зовсім скоро на нас чекає перемога.

"Дуже складний ранок для всіх! Наші діти навчаються в укритті, молодший, Сашунька, спить теж з нами в укритті. Дуже складно, з дітками, але ми маємо триматися, оптимізму має бути вдосталь і його в нас дуже багато. Весна вже близько, ми віримо в ЗСУ! Скоро наша перемога! Тримаємося! Боремося!", - звернулося до фанів подружжя.

Анна Кошмал

Разом із маленьким сином ховалася в укритті й акторка. Навіть у такі моменти Анна радіє, що її син знаходить приводи для радості.

"Ми в укритті. А ви? Малий радіє, що можна запізнитися в садок", - написала Кошмал.

Леся Нікітюк

Телеведуча також відреагувала на ракетний удар та влучно підмітила, що уся ненависть українців вже обрушилася на росіян.

"Зовсім не добрий ранок в Хмельницькому та по всій Україні! 140 мільйонів прокльонів... виродки!", - написала Леся.

Даша Квіткова

Складний ранок українських дітлахів також показала блогерка Даша Квіткова. Вона додала промовисте фото з метро під час тривоги та закликала продовжувати донатити нашим ЗСУ.

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