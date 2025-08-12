Масове отруєння в ресторані Кацуріна у Львові: які порушення виявили та як покарають підприємця

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Реклама

Стало відомо, які порушення виявили в ресторані підприємця Міші Кацуріна у Львові, де сталося масове отруєння, та яке покарання він отримає.

Фахівці Головного управлення Держпродспоживслужби у Львівській області провели перевірку закладу харчування та вже поділилися результатами. Виявилося, що в ресторані виявили низку порушень: недотримання правил миття та зберігання інвентарю, проблеми в організації, відсутності контролю температурних режимів та маркуванні продуктів харчування та інше. Окрім того, у деяких працівників не було медичних книжок.

Врешті, згідно з Законом "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" ресторан тепер має виплатити штраф у розмірі 48 тисяч гривень.

Реклама

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Масове отруєння в ресторані Міші Кацуріна у Львові – що відомо

16 липня Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові, який незадовго до цього відкрився. Він був не єдиним постраждалим. Загалом, про отруєння заявили 118 відвідувачів закладу.

Основні підозри впали на курині яйця та яєчний порошок. Також всі постраждалі їли чизкейк, до рецепта якого входить крем на основі сирих яєць. Врешті, Міша Кацурін зачинив заклад та ініціював перевірку. Всім, хто отруївся, ресторатор оплатив лікування.

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

Разом із тим поліція Львова теж розпочала розслідування. Врешті з'ясувалося, що таки винним в отруєнні був чизкейк. Також у двох кухарів виявили сальмонельоз.

Реклама

Наразі ресторан знову працює. Чизкейк прибрали з меню. Міша Кацурін впровадив у своїх ресторанах світову систему харчової безпеки, а також освятив заклад у Львові.