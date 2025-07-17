Масове отруєння в ресторані Міші Кацуріна у Львові: поліція розпочала розслідування

Міша Кацурін / © instagram.com/misha_katsurin

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Поліцейські взялися за розслідування масового отруєння в ресторані Міші Кацуріна та вже відкрили кримінальне провадження.

Заклад ресторатора відкрився у Львові 13 липня. Однак вже через декілька днів стався неприємний інцидент – масове отруєння. Тож, поліцейські взялися за розслідування. Зазначається, що станом на десяту вечора 43 відвідувачі звернулися за допомогою до лікарів з симптомами отруєння. Серед них було троє дітей.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Наразі проводиться досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють причини отруєння.

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Поліція розслідує масове отруєння в ресторані Міші Кацуріна / © facebook.com/MVS.LVIV

Винному в масовому отруєнні загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, 16 липня Міша Кацурін повідомив, що в його ресторані сталося масове отруєння. Ресторатор й сам потрапив до інфекційного відділення. У закладі припускають, що причиною цього були яйця та яєчний крем у десертах. Наразі санстанція з'ясовує, що саме викликало масове отруєння. Тим часом ресторан зачинили, а Міша Кацурін наголосив, що позбудеться всіх продуктів незалежно від результатів перевірки. Також ресторатор зазначив, що вони підтримують зв'язок із постраждалими та компенсують витрачені на лікування кошти.