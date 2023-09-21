Масований ракетний обстріл України: реакція Сумської, Кошмал та інших зірок на черговий злочин РФ

Російські загарбники у ніч проти 21 вересня завдали масованого ракетного обстрілу. Окупанти атакували Україну 43 крилатими ракетами.

Сили ППО успішно збили ворожі цілі. На жаль, не всі ракети вдалося знищити, тож є влучання. Зокрема, від ворожих снарядів постраждали Черкаси та Рівне.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин РФ. Вони бажають Україні скорішої перемоги та висловлюють співчуття всім постраждалим.

Аліна Шаманська

Блогерка прокинулася у Києві від гучних вибухів. Як зазначила Шаманська, у сусідньому районі впали уламки ракети та наробили лиха.

"Війна в Україні. День 575. Київ. Сусідній район", - коротко проінформувала блогерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Ольга Сумська

Акторка зазначила, що ранок у Києві був дуже гучний. Утім, вона вдячна силам ППО за збиття ворожих цілей. Після масованого ракетного обстрілу Сумська встигла на потяг, адже з виставами має гастролювати містами України.

"Це був дуже гучний ранок…Слава Богу і нашим славетним ППО, встигли на потяг!" – написала акторка.

Реакція Ольги Сумської на обстріл Києва / Фото: instagram.com/olgasumska

Анна Саліванчук

Артистка звернула увагу, що Росія цинічно обстріляла Україну в Міжнародний день миру, який святкують 21 вересня. Знаменитість говорить, що цього дня треба подякувати українським захисникам, які ціною власного життя захищають нас. Також Саліванчук побажала, аби скоріше в Україні настав мир.

"Після такої ночі, вибухів, роботи ППО - тільки і про мир говорити. Сьогодні Україна святкує день миру. Того самого омріяного миру, на який ми так чекаємо та всі по-своєму наближаємо. Сьогодні це не тільки день миру, а й день подяки нашим захисникам та день пам'яті тих, хто вже, на жаль, не з нами на шляху до цього настільки бажаного миру. Хочу, щоб у вашому житті весь світ був мирним та дарував вам лише світло в кінці тунелю, та освітлював ваш світлий шлях до миру та перемоги", - зазначила артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Кошмал

Акторка зазначила, що в Україні обов'язково настане мир та з неба, замість ракет, падатимуть зірки.

"Настане день, коли падатимуть зірки, а не ракети", - написала акторка.

Реакція Анни Кошмал на обстріл України / Фото: instagram.com/smorkovkina

Ілона Гвоздьова

Танцівниця разом з сім'єю ховалася від ворожих ракет у підвалі, адже поруч з її будинком було дуже гучно. Ілона зізналась, що була неабияк налякана.

"Виснажена, розлючена, налякана…Пішла спати", - поділилася своїми емоціями танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Слава Дьомін

Ведучий зазначив, що росіяни, замість того, щоб облаштовувати свої міста, цинічно випускають ракети, щоб руйнувати сусідню країну.

"Недолугі контрацептиви! Сьогодні до України знову прилетів річний бюджет Рязанської області", - зазначив ведучий.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Тимур Мірошниченко

Ведучий зазначив, що після кожної тяжкої ночі настає мирний ранок. Мірошниченко побажав всім сили, аби пережити ця тяжкі дні.

"Сил усім нам", - написав ведучий та додав два синьо-жовтих серця.

Реакція Тимура Мірошниченка на обстріл Києва / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Саша Бо

Блогерка зазначила, що її діти неабияк перелякалися сигналів повітряної тривоги. Вона сама теж була налякана. Блогерка побажала, аби всі берегли себе у такі складні часи.

"Ще одна тяжка і гучна ніч для всієї країни. Віднедавна у нас ще й нове сповіщення про повітряну тривогу. Діти дуже бояться її. Та й мені самій моторошно. Бережіть себе", - зазначила блогерка.

Реакція Саші Бо на обстріл України / Фото: instagram.com/sashaabo

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