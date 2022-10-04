Мати Брітні Спірс публічно попросила вибачення у доньки: "Будь ласка, розблокуй мене"

Вже багато років у Брітні Спірс напружені стосунки із її родиною.

Мати Брітні Спірс Лінн Спірс вирішила публічно звернутися до своєї доньки у соціальних мережах, адже співачка не хоче віч-на-віч бачитися із нею.

Лінн використала можливість та написала коментар під одним із постів Брітні у Instagram. У ньому виконавиця поскаржилася, що ніхто з її родини не підтримує її.

"Для мене справжня проблема в тому, що моя сім'я досі не розуміє і справді вірить у те, що вони не зробили нічого поганого. Вони могли б хоча б взяти на себе відповідальність за свої дії і визнати той факт, що завдали мені болю! Їхня реакція показує, що у мене немає сім'ї, яка цінує чи поважає мене", - написала співачка.

Натомість мати Брітні запевнила, що хоче налагодити стосунки з донькою та шкодує про те, що усі ці роки вона жила під натиском.

"Я так шкодую про твій біль! Я шкодую роками! Я так тебе люблю і сумую за тобою! Брітні, в глибині душі ти знаєш, як сильно я люблю тебе і сумую за тобою! Я вибачаюсь за все і за все, що завдало тобі болю! Будь ласка, розблокуй мене, аби ми могли поговорити особисто", - написала Лінн.

Мати Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, майже 13 років Брітні Спірс знаходилася під опікою свого батька Джеймі Спірса. Лише 2021 року співачка через суд змогла звільнитися від опікунства.

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