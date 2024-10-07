Мати P. Diddy зробила публічну заяву після арешту її сина та звинувачень у насильстві й секс-торгівлі

Мати американського репера та продюсера P. Diddy зробила першу публічну заяву після того, як її сина заарештували та висунули проти нього серйозні звинувачення, що стосуються насильства та секс-торгівлі людьми.

Дженіс Смоллс Комбз прокоментувала скандал, який розгорівся довкола Шона Кобмза (справжнє ім'я виконавця), пише Daily Mail. Мати репера каже, що засмучена через жахливі звинувачення, які інкримінують її синові. Дженіс переконана, що це все не є правдою. Звісно, жінка наголосила, що її син припускався помилок і не є ідеальним, утім, злочини, в яких його підозрюють, він не скоював. Принаймні саме так вона вважає.

P. Diddy з мамою / Фото: Associated Press

"Я звертаюся до вас як мати, яка спустошена і глибоко засмучена звинуваченнями, висунутими проти мого сина. Болісно бачити, що мого сина судять не за правду, а за розповідь, створену з брехні. Бути свідком того, що схоже на публічний самосуд над моїм сином, до того, як він мав можливість довести свою невинуватість, є надто нестерпним болем, щоб передати його словами. Я тут не для того, щоб зображати свого сина ідеальним, тому що він таким не є", – каже жінка.

Дженіс Смоллс Комбз переконана, що обвинувачення на її сина посипалися після позову його колишньої Кессі Вентури. Мовляв, P. Diddy не хотів розголосу цієї справи, тому врегулював питання фінансово. Втім, на думку жінки, через це на її сина посипалися решта звинувачень. Утім, Дженіс Смоллс Комбз переконана, що це не жертви, а люди, які хочуть, щоб їм заплатити так само, як і Кессі Вентурі.

P. Diddy з мамою / Фото: Associated Press

"Ця брехня, яку йому закидають, мотивована тими, хто шукає фінансової вигоди, а не справедливості. Ці особи побачили, як швидко цивільна юридична команда мого сина врегулювала позов його колишньої дівчини, тому вони вірять, що можуть швидко отримати гроші, неправдиво звинувативши мого сина. Недостатня відвертість щодо одного питання не означає, що мій син винний в огидних і серйозних звинуваченнях, висунутих проти нього", – додає жінка.

Дженіс Смоллс Комбз наголосила, що їй боляче спостерігати за тим, як її сина нібито оббріхують і псують його імідж, навіть не почувши його власну версію. Жінка переконана, що P. Diddy не коїв тих злочинів, в яких його звинувачують. Ба більше, вона вірить, що її сина виправдають і відпустять з-під арешту.

Верх цинізму! Мама P.Diddy просить зжалитись над сином | Подробиці скандалу

"Дійсно боляче спостерігати, як світ так швидко й легко обертається проти мого сина через брехню та помилкові уявлення, навіть не вислухавши його бік і не надавши йому можливості представити його. Мій син не такий монстр, яким його малюють. Я можу тільки молитися, що буду жива, щоб побачити, як він говорить свою правду і буде виправданий", – додала жінка.

Нагадаємо, весь Голлівуд сколихнув серйозний скандал, що розгорівся довкола P. Diddy. Зокрема, в українському шоубізнесі його теж обговорюють. Нещодавно співачки Камалія, Джамала й Злата Огнєвіч прокоментували жахливі звинувачення, які були висунуті проти репера.

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