Мати покійного Узелкова розповіла про напружені стосунки з його ексдружиною і чому не пустила її на похорон

Мати покійного боксера В'ячеслава Узелкова – Зінаїда Узелкова – розповіла про напружені стосунки з ексдружиною сина Мариною Боржемською та відповіла, чому не пустила її на похорон.

За словами мами спортсмена, вона не спілкувалася з сином, поки той був у шлюбі з Боржемською. Зінаїда Узелкова переконана, що причиною цьому була саме Марина, мовляв, вона не дозволяла це робити. Причини мама боксера не знає, адже запевняє, що "ніколи не налаштовувала сина проти родини і нічого поганого не говорила". Спілкуватися вони почали лише 2020 року, коли в Узелкова з'явилася нова обраниця, яка й порадила відновити зв'язок. До слова, боксер розлучився з Боржемською 2018 року.

"Вони одружилися, почали жити і відтоді як рукою відрізало. Вона не дозволяла зі мною спілкуватись. Що вона там йому говорила - він ніколи не розповідав. Він її так любив і оберігав, що ніколи нічого поганого не говорив. Вона не хотіла з нами зустрічатися і спілкуватися, відповідно і Славік теж припинив з нами спілкуватися. Ми його ніколи не налаштовували проти його родини, і нічого поганого не говорили", - розповіла Зінаїда Узелкова в інтерв'ю "Фокусу".

В'ячеслав Узелков із мамою

В'ячеслава Узелкова не стало 9 листопада, а прощання з ним відбулося 11 листопада. На похороні були його діти – Роберт та Олівія. Зінаїда Узелкова говорить, що Марину Боржемську вона не пустила на прощання. Ба більше, мама боксера була проти й дітей. Однак тренерка переконала, що син та донька мають попрощатися з батьком. Однак, за словами мами Узелкова, діти мали б з'явитися в житті батька значно раніше. Хоча Зінаїда Узелкова переконана, що саме Боржемська стояла на заваді їхньому спілкуванню.

"Я вам скажу чесно, як я з ними спілкувалася, я їх зустріла і сказала розвертайтесь і мигом назад. Не хочу, не треба, щоб вона йшла. Вона тільки негатив до нього несла. А вона почала до мене казати: "Ви не маєте права, це діти, діти повинні прийти". Діти повинні були прийти раніше. Вона не пускала, не давала спілкуватися", - говорить Зінаїда Узелкова.

В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська

Однак сама Марина Боржемська раніше розповідала зовсім інше. Вона говорила, що не забороняє дітям спілкуватися з батьком. Тренерка зазначала, що в сина та доньки є телефони, тож з ними можна зв'язатися. Коли почалася повномасштабна війна, вони дійсно відновили спілкування, але воно швидко зійшло нанівець.

"Роберт сказав: "Мам, вже не має за що чіплятися. Мені вже навіть не цікаво з ним проводити час". Вони прийшли і попросили, щоб я не намагалися їх просити спілкуватися із ним", - говорила тоді Марина.

До речі, нещодавно Боржемська зробила публічну заяву. Вона попросила припинити маніпулювати смертю боксера і заявила, що її діти почали отримувати погрози. Також тренерка наголосила, що вони розлучилися ще шість років тому і ніхто не знає, що відбувалося в їхній сім'ї. Боржемська додала, що замість цього варто вшанувати пам'ять Узелкова.

Допис Марини Боржемської

"Дорогі ЗМІ, я дуже прошу припинити маніпулювати смертю В'ячеслава Узелкова. Ви наражаєте на небезпеку моїх дітей, які отримують погрози після ваших додуманих статей. Дорогі коментатори, ніхто з вас не знає, що відбувалося в наших стосунках та в нашій сім'ї. Ми розлучилися шість років тому і кожен пішов своїм шляхом. Краще помоліться за душу В'ячеслава, вшануйте пам'ять людини, яка пішла, і не спрямовуйте свою агресію на живих", - написала Марина.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер 9 листопада. Вже 11 листопада боксера поховали у Вінниці.

Читайте також: