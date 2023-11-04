Мати Сергія Сивохи розповіла, що повезе прах сина на окупований схід України і пояснила, чому

Жінка поділилася, у якому місті хоче поховати прах сина.
Мати ексгравця КВК, актора та ведучого Сергія Сивохи, якого не стало 17 жовтня, розповіла, що хоче поховати прах сина на Донеччині, де спочивають рідні шоумена.
Матір померлого артиста розповіла, що у Донецьку вже спочивають батько, дідусь і бабусі Сивоха. Втім, жінка досі вагається, наскільки правильною була ця ідея.
"Прах Сергія планую перевезти до Донецька. На центральному кладовищі у Донецьку похований його батько, дідусь та дві бабусі. Як ви вважаєте, хіба я не правильно роблю, що хочу, щоб він спочивав біля рідних?" – зі сльозами сказала жінка, пише оboz.ua.
Дружина підтримала ідею свекрухи з похованням чоловіка на рідній землі поруч з близькими.
Наразі родина планує, як перевезти прах Сивохи до Донецька. Мати переконана, що їхнє повернення на батьківщину буде складним випробуванням. Втім, обіцяє, що зробить все належним чином. Друзі Сивохи також допоможуть з організацією.
"Як буду їхати назад – ще невідомо. Знаю лише, що учасники КВК – друзі сина – будуть передавати мене з рук у руки. Я все зроблю, як потрібно, не думайте – його друзі все необхідне вже готують. Не можу, так важко…", – ледь вимовила мати Сивохи.
78-річна жінка досі не може впоратися з втратою єдиного сина. Проте долає всі перепони на шляху, щоб зробити якнайкраще для померлого. Зокрема, до Києва на прощання з актором мати їхала з Донецька спочатку через пункт пропуску Колотилівка, а потім спеціальним евакуаційним поїздом із Сум.
Також зі слів матері актора стало відомо, що церемонія прощання відбулася не лише у Києві, але й у Німеччині, де помер Сергій Сивохо.
Нагадаємо, що 3 листопада у Жовтневому Палаці відбулося прощання з ексгравцем КВК, українським актором, ведучим, членом журі "Ліги сміху" та політиком Сергієм Сивохою. Зібралося багато шанувальників творчості артиста, його рідні та друзі. Провести шоумена в останню путь також прийшли зіркові колеги. Зокрема, серед присутніх були шоумен Володимир Дантес, актор та режисер Руслан Ханумак, Народний артист України Станіслав Боклан та інші.
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