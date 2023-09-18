Мати зрадниці Таїсії Повалій потрапила до психіатрів: що сталося

Відомий український поет та телеведучий Петро Мага розповів, де перебувала мати зрадниці Таїсії Повалій на початку повномасштабної війни.

Виявляється, в той час, коли скандальна співачка виступала для окупантів, її рідна людина перебувала на Київщині під обстрілами. Про це колишній товариш зрадниці розповів в інтерв'ю Rostyslove Production.

Як розповів поет, поруч з будинком матері Повалій влучила російська ракета, одна з тих, які потім вихваляла запроданка. Після пережитих обстрілів в жінки стався нервовий зрив, через який їй довелося проходити лікування в психіатрів.

"Її мама має психічне захворювання. Вона була тут під обстрілами, її вивозили якось через Білорусь. У її мами влупило поруч з хатою, у лютому чи у березні 2022 року. У мами сталися проблеми з головою через це. Вони вивозили її, не знаю, якими шляхами. Але вона жила тут. У неї стався якийсь нервовий зрив, скоріш за все, бо вони возили її до психіатрів", - розповів Мага.

Зрадниця Таїсія Повалій з мамою

Поет, який тривалий час товаришував зі скандальною співачкою та писав для неї пісні, був приголомшений, що після початку війни Повалій обрала сторону окупантів. За словами Маги, він знав Повалій зовсім іншою людиною, але вона продала свою совість за гроші.

"Те, що вона робить зараз на голову не налазить. Це жах! Якщо ти знаєш, що тут така біда, як ти можеш вихваляти російську зброю? Як ти можеш виступати на "днє защітніка атєчєства", вітати їхню поліцію? Це просто жахіття! Це при тому, що я знаю Таю, як таку добру сільську панянку з села Шамраєвка. Я спілкувався з нею, як з нормальною такою тьоткою, яка і вареників наліпити і борщу поїсти. Дуже шкода", - сказав він.

Зрадниця Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що днями зрадниця в черговий раз пробила дно та поїхала до окупованого Луганська. Там продажна артистка вихваляла Росію та підігрувала російській пропаганді.

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