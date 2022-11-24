Матвієнко отримує соцвиплати, Фролову забезпечує чоловік: на які гроші живуть українські зірки

Зірки розповіли про свій заробіток під час війни.

Від початку повномасштабної війни українські знаменитості суттєво втратили свій заробіток.

Так, актори почали менше зніматися, адже знімання багатьох кінопроєктів призупинили до кінця війни. Музиканти активно виступають на благодійних концертах і кошти переважно переказують на допомогу Україні. Ведучі ж втратили заробітки, адже телеканали не зосереджені на виготовленні нових проєктів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, як змінився заробіток українських знаменитостей та на які кошти вони нині живуть.

Наталка Денисенко

Родина Наталки Денисенко до початку повномасштабної війни мала гарний заробіток, адже багато знімалася у різноманітних проєктах. Утім, нині зірка майже не залучена до знімання стрічок, адже виробництво багатьох картин призупинилося до найкращих часів.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Утім, певний заробіток Наталка все ж має, хоч і не такий, який був до повномасштабної війни. Тим часом чоловік Наталки – актор Андрій Федінчик – служить у лавах ЗСУ. Він теж має зарплату. Утім, Федінчик не має військового досвіду, тому оклад у нього мінімальний.

Нині ж родина Наталки живе переважно на заощадження, які їм із чоловіком вдалося відкласти до початку повномасштабної війни.

Настя Каменських і Потап

Виконавиця розповідала, що від початку повномасштабної війни вони повністю втратили свій заробіток. Зокрема, кошти віддавали на благодійність. За свої концерти артисти теж не брали гроші. Вони їх всі переказували на допомогу Україні.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Як зізнавалася Настя, їхнє подружжя нині живе на кошти, які вони накопичили до вторгнення Росії. Також пара витрачає ті кошти, які відкладала на кліпи та інші проєкти.

TAYANNA

На початку повномасштабної війни артистка разом із сином поїхала жити на Балі. Там Тетяна мешкала зі своїм бойфрендом. Він допомагав артистці фінансово. Утім, пара розірвала стосунки. Чоловік ще певний час допомагав артистці орендувати житло.

Нині виконавиця живе із сином у Польщі. Співачка зізнавалася, що вона має певні заощадження, які й витрачає.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Дмитро Гордон

Журналіст розповів, що заробіток його суттєво змінився. Те, що раніше Дмитру приносило заробіток, зараз лише це забирає. Знаменитості допомагає "зводити кінці з кінцями" його Youtube-канал, який продовжує приносити стабільний дохід.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Сергій Притула

Від початку повномасштабної війни ведучий повністю втратив свій заробіток, а свої накопичені кошти почав активно переказувати на допомогу ЗСУ.

Як розповідав шоумен, його врятувала фінансова подушка. Нині ж певні заробітки Притула має, наприклад, нещодавно працював над дубляжем мультфільму "Мавка". Утім, роботи все одно майже нема.

Сергій Притула / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Тоня Матвієнко

Артистка розповідала, що на початку війни їхня сім'я залишилася без основного заробітку. Так, концертна діяльність подружжя припинила приносити їм дохід.

Тоня з донькою мешкає у Великій Британії, там виконавиця отримує соціальні виплати, на які вони з донькою і живуть. Ба більше, співачка намагається відкласти якісь кошти, аби привезти їх до України.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донька / Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Василіса Фролова

Знаменитість нині мешкає з чоловіком та сином у Дубаї. Ведуча повністю втратила свій заробіток через повномасштабне вторгнення Росії до України. Нині знаменитість за кордоном забезпечує чоловік, який працює у "Warner Brothers".

Василіса Фролова із сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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