Матвієнко показала відео, яке їй під час обстрілів Києва записала мама: "Тут свято, а поруч смерть"

Вчора, 10 жовтня, у родині співачки Тоні Матвієнко було свято. Її мамі, народній артистці України Ніні Митрофанівній виповнилося 75 років.

Утім, день видався зовсім не святковим. Зранку росіяни ракетами обстріляли Україну. Під час ворожих атак Ніна Митрофанівна записала емоційне відео доньці Тоні.

"Оце мені отих 75 років, та я не відчуваю. А мені квітів багато надсилають, дай Боже, щоб цих квітів у мене було більше, аніж тих ракет. І якось це все поєднати сьогодні так складно. Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють по Києву", - емоційно сказала виконавиця.

Ніна Митрофанівна додала, що окупантам їхніми ганебними обстрілами українців не зламати.

"Наші хлопці бачать усе. Все бачать! І вони не допустять, щоб в Києві отаке відбувалося. Це їм трішечки вдалося. А моє 75-річчя сильніше, аніж ці ракети. Мій дух ще сильніший. У мене стільки з'явилося сили, протесту. Ми не дозволимо! Ми молитвою своєю захищатимемо Київ, любов'ю і піснею", - додала Ніна Митрофанівна.

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