Матвієнко про скандал з Білозір: "Оксана забула, що у нас була з нею розмова"

Матвієнко про скандал з Білозір: "Оксана забула, що у нас була з нею розмова"

Українська співачка Тоня Матвієнко прокоментувала скандал, який розгорівся між нею і колегою за сценою Оксаною Білозір.

Як відомо, місяць тому Білозір звинуватила Олю Полякову і Тоню Матвієнко в тому, що артистки "нахабно переспівують її пісні, без огляду на авторське право, інтелектуальні права та прожите Білозір життя у її піснях".

Втім, Матвієнко у програмі "Зірковий шлях" зауважила, що взагалі то мала розмову з Білозір, і та дозволила їй виконувати свою пісню. Ба більше, Матвієнко виконувала цю пісню ще 2013 року.

"Там більше стосувалося мене, бо Оля, Скорик до Білозір не стосується (Мирослав Скорик – автор музики до пісні "Мелодія" – прим.ред), це просто її щось там заділо. А пісня "Коханий" так, це пісня Білозір. Я хотіла, щоб всі почули, що у мене дійсно була з нею розмова, вона мені дозволила. Можливо, Оксана забула. Я їй нагадала, що вона дозволяла. Не хотілося не те, щоб сваритись…В цій історії був дозвіл. Я Оксані подзвонила, сказала, – :"Добре, співай". Не знаю, чого вона… Може, Оксана сама висловила свою думку в себе у Facebook, не думала що буде така увага до цього всього. Зате згадали пісню "Коханий", це ж теж добре", - зазначила Матвієнко.

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