Матвієнко та Мірзоян прокоментували чутки про розлучення та разом заспівали

Як відомо, днями Тоня Матвієнко повернулася до України з Великої Британії, де до школи пішла її молодша донька Ніна.

Як розповіла Матвієнко у "Сніданку.Вихідний", вона рахує дні, скільки вже перебуває в Україні і зізналася, що пішов 11-й день. Артистка дуже скучила за рідними, мамою, чоловіком і не стримувала сліз, коли їх побачила. Втім, з сумом зізналася Тоня, вона згодом повернеться до Великої Британії.

Тим часом чоловік Матвієнко, співак Арсен Мірзоян перебуває в Україні, активно волонтерить та дає концерти для наших захисників на передовій. У цей період, поки пара була на відстані, жовта преса писала, що подружжя нібито розлучається:

"Мені друзі почали надсилати якісь посилання, кажуть: "О, вас так полюбила преса якась оця незрозуміла", - каже Мірзоян.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

А тим часом піарник Матвієнко надсилав їй посилання і казав: "Подивись що відбувається".

"Мені, до речі, було так все рівно. Він каже: "Напиши щось в Instagram,скажи, що це неправда". Я кажу: "От чесно, нехай говорять". А потім я один раз написала "Не дочекаєтеся", - зізналася Тоня.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко прокоментували чутки про розлучення

Саме ж подружжя з цих чуток посміялося і навіть жартує, що побачило у цьому плюс, мовляв, це такий собі піар.

Поки Тоня дає благодійні концерти у Великій Британії, чоловік артистки Арсен Мірзоян виступає в Україні для бійців на передовій. Мірзоян поділився, який настрій у наших військових:

"Настрій у хлопців бойовий. Настрій з гумором. Навіть ті, хто важко виходив з боїв, зустрічаємось, спілкуємось, - настрій бойовий", - поділився Арсен.

А в кінці спілкування подружжя потішило глядачів спільним виконанням пісні мами Тоні, легендарної Ніни Митрофанівни Матвієнко "Квітка-душа".

Читайте також: