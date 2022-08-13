Матвієнко та Мірзоян прокоментували чутки про розлучення та разом заспівали

Зіркове співоче подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян вранці завітали до студії шоу "Сніданок.Вихідний".
Як відомо, днями Тоня Матвієнко повернулася до України з Великої Британії, де до школи пішла її молодша донька Ніна.
Як розповіла Матвієнко у "Сніданку.Вихідний", вона рахує дні, скільки вже перебуває в Україні і зізналася, що пішов 11-й день. Артистка дуже скучила за рідними, мамою, чоловіком і не стримувала сліз, коли їх побачила. Втім, з сумом зізналася Тоня, вона згодом повернеться до Великої Британії.
Тим часом чоловік Матвієнко, співак Арсен Мірзоян перебуває в Україні, активно волонтерить та дає концерти для наших захисників на передовій. У цей період, поки пара була на відстані, жовта преса писала, що подружжя нібито розлучається:
"Мені друзі почали надсилати якісь посилання, кажуть: "О, вас так полюбила преса якась оця незрозуміла", - каже Мірзоян.
А тим часом піарник Матвієнко надсилав їй посилання і казав: "Подивись що відбувається".
"Мені, до речі, було так все рівно. Він каже: "Напиши щось в Instagram,скажи, що це неправда". Я кажу: "От чесно, нехай говорять". А потім я один раз написала "Не дочекаєтеся", - зізналася Тоня.
Саме ж подружжя з цих чуток посміялося і навіть жартує, що побачило у цьому плюс, мовляв, це такий собі піар.
Поки Тоня дає благодійні концерти у Великій Британії, чоловік артистки Арсен Мірзоян виступає в Україні для бійців на передовій. Мірзоян поділився, який настрій у наших військових:
"Настрій у хлопців бойовий. Настрій з гумором. Навіть ті, хто важко виходив з боїв, зустрічаємось, спілкуємось, - настрій бойовий", - поділився Арсен.
А в кінці спілкування подружжя потішило глядачів спільним виконанням пісні мами Тоні, легендарної Ніни Митрофанівни Матвієнко "Квітка-душа".
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