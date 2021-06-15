Матвієнко та Мірзоян замилували фото палких поцілунків у річницю шлюбу

Пара святкує "льняне весілля".

Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян святкує "льняне весілля".

Чотири роки тому, 8 червня, закохані розписалися в одному з київських РАЦСів, а 15-го – зіграли весілля. З цієї нагоди артисти привітали одне одного на своїх сторінках в Instagram.

Зокрема, Тоня опублікувала фото поцілунку з обранцем за святковим столом.

instagram.com/tonya_matvienko

"Вітаю, Арсене! 4 роки офіційно нам! Може і мало, але найщасливіші", – написала виконавиця.

Зі свого боку, Мірзоян запостив у фотоблогу романтичну світлину з дружиною. На знімку пара також цілується, сидячи в авто. У руках Тоня тримає букет червоних троянд.

instagram.com/arsen_mirzoian

"А в нас сьогодні річниця! Люблю тебе, моя Бусінка! Цитуючи класика: "Поцілую тебе, поцілую! Поцілую тебе, пригорну! І розкажу тобі, кохана, як я сильно тебе люблю!" – зазначив зірка.

Публікації неабияк потішили прихильників відомої пари. У коментарях юзери привітали знаменитостей та залишили купу побажань і компліментів.

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Нагадаємо, днями Тоня Матвієнко у віночку з ромашками та білій сукні показала відео з розпису з Мірзояном. Артистка розповіла про важливу дату у її житті.

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