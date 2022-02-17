Матвієнко відповіла на закиди, що привела Мірзояна додому і вижила рідного батька

Артистка прокоментувала образливі коментарі хейтерів.

Українська співачка Тоня Матвієнко відповіла хейтерам на коментарі.

Так, у рубриці "Хейтери атакують" програми ЖВЛ артистка прокоментувала образливі повідомлення та звинувачення. Здебільшого юзери засуджують стосунки виконавиці зі співаком Арсеном Мірзояном. Зокрема, хейтери пишуть, що Тоня "запала на альфонса".

"А хто у нас такий альфонс? Що це означає? Повірте, у нього ще більше грошей, ніж у мене з мамою", – прокоментувала знаменитість.

instagram.com/tonya_matvienko

Також зірка відповіла на закид про те, що вона полюбляє чужих чоловіків: "Так, от народилася і собі поставила галочку – як виросту, буду любити лише чужих мужиків. Я думаю, що у вас теж є багато, чого, про що ви думаєте, але не реалізовуєте. І мені заздрите!".

Крім того, юзерам не дає спокою те, що у свої 40 років Тоня живе з батьками. Зі свого боку, співачка зізналася, що й сама через це переймається, оскільки не подобається мешкати з мамою. Втім, спільне проживання для неї зручне тим, що завжди є на кого залишити молодшу доньку.

instagram.com/tonya_matvienko

Але й були такі користувачі, які писали, що Тоня привела нового чоловіка додому і вижила рідного батька.

"Це я знаю, це інтерв'ю мамине трошечки не так було донесене. Ні, все нормально. Батько, це з мамою у них там свої проблеми. Не через мене, повірте!" – зазначила виконавиця.

Хейтери атакують: Тоня Матвієнко відповідає на коментарі своїх хейтерів

Нагадаємо, минулого року Ніна Матвієнко зізналася, що після 50 років подружнього життя вигнала з будинку свого чоловіка, художника Петра Гончара. Втім, згодом артистка заявила, що не буде з ним розлучатися, та додала, що шкодує про те, що винесла проблеми у шлюбі на загал.

Ніна Матвієнко з чоловіком / instagram.com/tonya_matvienko

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Читайте також: