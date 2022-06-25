Матвєєва розповіла про негативну реакцію мами і сина на молодого бойфренда та весілля з ним

Українська телеведуча Надія Матвєєва, яка розсекретила нові стосунки з молодшим на 20 років бойфрендом, розповіла, якою була реакція сім'ї.

Так, зірка познайомила свого коханого з мамою та сином. Це сталося ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як розповіла ведуча в інтерв'ю Григорію Решетніку, спершу все було гаразд і рідні сприйняли це нормально. Втім, ставлення змінилося після того, як знаменитість почала жити з обранцем.

"Мама і син його не дуже сприймають. Напевно, ця близькість, яка між нами є, вже якимось чином може не влаштовувати. Я тепер не лише їм належу", – розповіла Надія.

Ведуча також поділилася, що рідні переймаються, що коханий Надії хоче скористатися її популярністю. Втім, як вона запевнила, це не так. Тим більше, чоловік відмовляється від публічності: "Я бачу, що це не так. Я живу з чоловіком і бачу його ставлення до мене. Думаю, йому неприємно те, що йому не довіряють мої близькі".

Надія поділилася, що у її обранця також є діти, але поки що вона з ними не знайома, оскільки через війну усі перебувають у різних куточках країни.

Крім того, Матвєєва поміркувала про весілля з бойфрендом. Телеведуча зізналася, що коханий вже висловив бажання одружитися з нею, втім, освідчився поки що без обручки.

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Ми спілкувалися відеозв'язком і він сказав: "Я хочу одружитися на тобі. Вийдеш за мене заміж?". Виходить, що я сказала "так". Це не вважається освідченням, тому що немає обручки. І це не я сказала, а він – бо хоче влаштувати красиве освідчення", – поділилася зірка.

Надія Матвєєва також додала, що закохані не хочуть влаштовувати гучне весілля, хіба що вечірку.

Зауважимо, Надія Матвєєва двічі була у шлюбі. Ведуча виховує сина від попередніх стосунків.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч видала молодшу сестру заміж у Києві і показала фото з весілля. Артистка поділилася, як відбулася урочиста подія.

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