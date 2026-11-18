Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Мати покійної американської акторки Гайден Панеттьєрі — Леслі Фогель — пояснила, чому проігнорувала похорон доньки, а також поставила під сумнів офіційну версію причини її смерті.

Зірка серіалу «Нешвілл» пішла з життя 16 серпня у віці 36 років. Церемонія прощання з акторкою відбулась 19 вересня в Малібу, штат Каліфорнія. Мати Гайден Панеттьєрі проігнорувала похорон доньки. В інтерв’ю Inside Edition Леслі Фогель зізналась, що була запрошеною на церемонію прощання, однак свідомо не пішла. За словами жінки, там були присутні люди, які вважали її «жахливою матір’ю». Тож, вона своєю присутністю не хотіла провокувати конфлікт.

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«Я знала, що дехто з присутніх хотів вірити, ніби я жахлива мати, адже Гайден злилась і робила різні заяви. Я просто теж не хотіла ускладнювати ситуацію. Мабуть, так було навіть на краще», — прокоментувала жінка.

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Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Водночас Леслі Фогель поставила під сумнів офіційну причину смерті Гайден Панеттьєрі, яку визнали нещасним випадком. Жінка переконана, що за це має відповідати бойфренд акторки Браян Гікерсон, з яким вона періодично зустрічалась від 2018 року. Того фатального дня чоловік теж був поруч із Гайден Панеттьєрі.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Американська акторка Гайден Панеттьєрі пішла з життя 16 серпня у віці 36 років. Бойфренд артистки виявив її бездиханне тіло в апартаментах та викликав швидку. Водночас у розмові з диспетчером йшлося про передозування та спроби реанімації. До слова, Браян Гікерсон ввів Гайден Панеттьєрі наркан — препарат, усуває наслідки опіоїдного передозування. Після прибуття медики нічого не змогли вдіяти та констатували смерть артистки.

Водночас поліцейські взялись за розслідування смерті Гайден Панеттьєрі. До справи також долучилось Управління боротьби з наркотиками. Розслідування показало, що незадовго до смерті акторка придбала в дилера оксикодон. Таблетки виявилися із домішками фентанілу, передозування яким й призвело до смерті.

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