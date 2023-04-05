"Мавка. Лісова пісня" б'є рекорди у Франції: український мультик обігнав американський екшн "Шазам! Лють богів"

Станом на понеділок на мультфільм у Франції було продано майже 161 тисяча квитків.

Український мультиплікаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" б'є шалені рекорди у Європі.

Прем'єра анімаційної стрічки в Україні відбулася 2 березня, а вже 29 березня "Мавка" вийшла на широкі екрани французьких кінотеатрів.

За повідомленням Держкіно України, мультфільм у перший день прокату у Франції посів першу позицію серед всіх прем'єрних релізів, обійшовши блокбастер "Шазам! Лють богів".

"Станом на понеділок на мультфільм у Франції було продано 160 827 квитків. Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році, п'яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку", - йдеться у повідомленні Держкіно.

«Мавка. Лісова пісня» стала лідером за переглядами у кінотеатрах Франції. Про це повідомили на порталі AlloCiné.... Опубликовано ДержКіно України Вторник, 4 апреля 2023 г.

Зазначимо, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" був тсворений за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку. За перший тиждень показів фільм зібрав 24,9 млн грн, що стало рекордом касових зборів серед вітчизняних релізів.

"Мавка. Лісова пісня" вже на екранах: як створювався найочікуваніший український мультфільм

Після другого тижня показів збори зросли до 60 млн грн, кількість глядачів склала 466 258 осіб. Після третього тижня показів збори зросли до 82 млн грн, що зробило його найкасовішим українським фільмом. Після четвертого тижня фільм зібрав 98,6 млн грн, а загальна кількість глядачів сягнула 779 798 осіб.

Читайте також: