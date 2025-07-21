Майданчик, де виступила Сердючка з російськомовними хітами, оштрафували: сума здивує

Вєрка Сердючка / © instagram.com/atlasweekend

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Директора київського відпочинкового комплексу, де 13 червня відбувався скандальний виступ Вєрки Сердючки, офіційно оштрафували за порушення мовного законодавства.

Підставою стало те, що на концерті артистки прозвучали кілька пісень російською мовою. Як йдеться у постанові Бориспільського міськрайонного суду від 11 липня, на заході було виконано близько двох російськомовних композицій, що, за версією слідства, суперечить чинним обмеженням щодо використання музики держави-агресора.

У результаті суд визнав директора комплексу винним у порушенні порядку проведення масових заходів (ч.1 ст. 185-1 КУпАП). Чоловік не з’явився на засідання, але й не оскаржив рішення — станом на 21 липня апеляцію не подано. Згідно з постановою, він має сплатити 425 гривень штрафу та 605 гривень судового збору.

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Дата публікації 15:07, 14.06.25 Кількість переглядів 372 Вєрка Сердючка втрапила у мовний скандал через виконання російськомовних хітів у Києві

Своєю чергою раніше представники артиста одразу категорично заперечили звинувачення. Зокрема, у команді Вєрки Сердючки заявили, що на сцені звучали переважно композиції українською та англійською, а сама співачка традиційно "говорить на своєму локальному діалекті — полтавському суржику".

Крім того, тоді у заяві команда також згадала за благодійність Данилка та послалась на чинний Закон №2310-IX, згідно з яким "не забороняється виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження".

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк жорстко розкритикував мовну позицію Вєрки Сердючки.