Таїсія Повалій

Будинок співачки-зрадниці Таїсії Повалій під Києвом після конфіскації показали у сюжеті ТСН — розкіш, символи минулого і сліди поспішного від’їзду.

Замість зіркових господарів — два білосніжні песики на подвір’ї. Оселя розташована у Петропавлівській Борщагівці, одразу за столицею. Фасад — у біло-блакитних кольорах, що викликають неоднозначні асоціації, повʼязані з політикою. Колись тут кипіло життя. Тепер — тиша і відчуття раптово обірваної історії. З перших кроків помітно: будинок залишили не за планом.

Усередині — справжній музей самої себе. Рояль, нагороди, перші музичні відзнаки, десятки дисків. Портрети Повалій — усюди: на картинах, подушках і навіть декоративних дрібницях. Але за гламуром — безлад і розкидані речі. Документи, ліки, особисті папери, сімейні фото. Серед них — знімки сина Дениса та свідоцтва з особистого життя. Усе це створює відчуття, ніби час тут зупинився в один момент.

Дата публікації 22:21, 17.04.26

«Я хотів згадати пісню гурту „Один в каное“. Справа уу тому, що у мене немає дому. І за правилом доброго тону загадйте з якого ви роду. Згадайте, з якого ви племені». Так от, мені здається, шо дому у вас більше немає дому. Держава Українва може надати шось типу місця обмеження волі — посидіти подумати — СІЗО. А цей будинок конфіскований, і кошти підуть на підтримку Сил оборони України», — заявив голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

На території — ще більше розкоші. Басейн, сауна, більярдна, альтанка з видом на сад. У підвалі — окрема зона відпочинку, де навіть залишилися написи українською. Сад нині квітне, ніби ігноруючи всі події довкола. Але повернення колишньої власниці тут вже не чекають.

За рішенням суду, майно співачки передали державі у межах справи про державну зраду. Йдеться про будинок площею понад 440 квадратів і ділянку більше ніж вісім соток. Незабаром об’єкт виставлять на відкритий аукціон — зі всіма «бонусами» у вигляді інфраструктури та локації.

Таїсія Повалій після початку повномасштабної війни публічно підтримала росію та отримала її громадянство. Проти артистки в Україні відкрили низку справ. У підсумку її активи підлягають конфіскації. Виручені кошти спрямують на підтримку ЗСУ.

