Майкл Дуглас у Києві: чим актора вразила столиця під час війни, з ким зустрівся і як допоміг Україні

Американський актор Майкл Дуглас прибув до України з важливою місією.

Цьогоріч зірка разом з 23-річним сином Діланом став почесним гостем Четвертого саміту перших леді та джентльменів у Києві. Редакція ТСН.ua пропонує дізнатися, як зірка Голлівуду відгукується про столицю, що його вразило найбільше, з ким він зустрівся й чим допоміг Україні під час свого перебування тут.

Майкл Дуглас у Києві / Фото: facebook.com/gotokyiv/

Перший візит Майкла Дугласа до України та його враження від Києва

Про появу актора у столиці стало відомо 11 вересня. Зокрема, резонансу наробив його перший вихід у центр Києва. Так, Майкл Дуглас з сином прогулявся визначними пам'ятками міста. До того ж актор на власні очі побачив зруйновану окупантами дитячу лікарню "Охматдит" і відвідав Києво-Печерську Лавру.

Окрім того, щоб більше ознайомитися з історією України, Майкл Дуглас завітав до Національного музею історії України у Другій світовій війні на виставку "Україна – розп’яття", присвячену російсько-українській війні. Також зірка Голлівуду піднявся на п’єдестал монумента "Батьківщина-мати" й оглянув неймовірну панораму Києва.

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

Тоді ж стало відомо, що Дуглас навідався до столиці України не лише як турист, але й як Посол доброї волі ООН з метою участі у Саміті перших леді та джентльменів. До слова, цьогорічна подія присвячена безпеці дітей. Так, під час заходу Майкл поділився своїми враженнями від Києва та українців. За його словами, найбільше він був вражений не тільки архітектурою міста та людьми, але й історичним фактом, що "Київ давніший за Москву".

Майкл Дуглас / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

"Я зараз вперше у Києві. Маю надзвичайну можливість бути гостем Четвертого саміту перших леді та джентльменів. Так, я джентльмен. Я був дуже зворушений побаченим, киянами і їхніми досягненнями. Для мене було відкриттям, що Київ давніший за Москву. Про це мені розповіли у Лаврі", - поділився актор.

Зустріч зірки Голлівуду з відомими українцями у столиці

Майже одразу після свого приїзду до столиці Майкл Дуглас скуштував традиційну українську кухню. Зокрема, почесного гостя взявся годувати зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко у власному ресторані в центрі міста. За його словами, зірка високо оцінив наш борщ з салом. І на прощання знаменитості зробили спільне фото.

Майкл Дуглас та Євген Клопотенко / Фото: соцмережі

Якими українськими стравами Євген Клопотенко пригощав Майкла Дугласа та Ентоні Блінкена?

Своїм пам'ятним селфі з Послом доброї волі ООН також похизувалося подружжя Мірошниченків. Їхня зустріч була не випадковою, бо Тімур став ведучим Саміту перших леді та джентльменів. Тож, під час події шоумен з коханою не втратили можливість зазнімкувати важливу зустріч.

Тімур Мірошниченко з дружиною та Майклом Дугласом з сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Важливе звернення Майкла Дугласа з Києва до іноземців

Артист з перших днів повномасштабного вторгнення став на бік України та підтримує її у війні проти РФ. Тож, прибувши до столиці Майкл вкотре нагадав іноземцям про важливість фінансової допомоги українським бійцям і постраждалим внаслідок кривавої війни, яку розв'язала Росія.

Так, за допомогою фандрайзингової платформи United24 знаменитість закликав небайдужих допомагати Україні. Ба більше, Майкл Дуглас показав це на власному прикладі й розповів, що неодмінно зробить і власне пожертвування.

"Я мислив над тим, чим можу допомогти, як підтримати. Тому я хочу, щоб усі знали про платформу United24, яка діє під егідою президента Зеленського та охоплює найрізноманітніші проблеми, з якими стикається Україна. Тож я знаю, що свій внесок зроблю у United24 і сподіваюсь, що ви зробите те саме. Дякую", - наголосив зірка Голлівуду.

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